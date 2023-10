Fruki Bebidas está com 95 vagas de emprego abertas no Rio Grande do Sul

A Fruki Bebidas, empresa com mais de 900 profissionais, chega ao seu centenário em 2024, em plena expansão, com aumento da capacidade produtiva e de regiões atendidas. Visando este crescimento, a empresa vai aumentar também o quadro de funcionários no Rio Grande do Sul, onde a empresa tem a Matriz, Fábrica e Centros de Distribuição. Há 95 vagas de emprego distribuídas em Canoas, Farroupilha, Lajeado, Osório, Pelotas e Santo Ângelo, além de Paverama, município que receberá nova fábrica no mês de novembro.



As vagas são para as funções de assistente de armazém, assistente de distribuição, assistente de trade marketing, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de depósito, auxiliar de entregas, auxiliar de produção, conferente, eletromecânico, engenheiro(a) de segurança do trabalho, gerente de vendas, líder de armazém, motorista, operador de empilhadeira, operador de máquina, operador técnico em xaroparia, supervisor de vendas, vendedor e xaropeiro.

