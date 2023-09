Panvel chega a 21 lojas em Caxias do Sul

Segunda economia do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul entrou no radar de expansão da rede de farmácias Panvel. Como a coluna Minuto Varejo já tinha noticiado, a marca planeja até seis novas filiais em setembro e uma delas fica em Caxias do Sul. É a 21ª filial da rede na maior cidade da Serra gaúcha. Em Porto Alegre, são três novas. Cachoeirinha também terá nova unidade. A Panvel tem cerca de 600 lojas entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.