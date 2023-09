Grupo São Pietro projeta expansão na área da saúde e gestão

O Grupo São Pietro - Hospitais e Clínicas está expandindo mercado na área da saúde. Com sete clínicas já consolidadas nas áreas da urologia e oftalmologia, a empresa pretende, agora, ampliar o atendimento com mais oito clínicas em até dois anos. Simultaneamente, o grupo está explorando oportunidades na gestão hospitalar e em experiências de cuidado e lazer para pessoas da terceira idade.

Além disso, a empresa também tem focado em serviços ambulatoriais, que não necessitam de internação. "Com a tecnologia, temos o Day Hospital, onde o paciente consegue fazer procedimentos em que não precisa ficar internado, é bom porque ninguém gosta de ficar internado", explicou Daniel Giaccheri, um dos sócios do São Pietro.

No segmento de cuidado e experiência para pessoas da terceira idade, o 'senior living', modelo de negócio voltado a hospedar pessoas com sessenta anos ou mais, que inaugura uma unidade em março do ano que vem no bairro Três Figueiras, com trezentas suítes, os empresários consideram uma disrupção para o mercado e uma verdadeira inovação para Porto Alegre. "É um hotel cinco estrelas para pessoas da terceira idade", comentou.

Para Luciano Zuffo, também sócio do empreendimento e do grupo São Pietro, o modelo de negócio se insere em um contexto de necessidade de mudança cultural. "No Brasil, as pessoas mais experientes costumam ir para locais de repouso só quando estão com uma idade muito avançada, ou com muitos problemas de saúde. Em outros países, as pessoas investem ao longo da vida para desfrutar de um ambiente de cuidado na terceira idade. Os projetos precisam ser pensados para esse público. É isso que o nosso empreendimento faz", complementou.