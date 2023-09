EDP planeja investir cerca de R$ 60 milhões em usinas solares no RS

Para este ano, a EDP prevê a construção de mais de 50 usinas de geração distribuída solar no Brasil, com capacidade instalada total de mais de 170 MWp. De acordo com o diretor comercial da companhia, Diogo Baraban, a iniciativa deve implicar aproximadamente R$ 800 milhões de desembolso, sendo que em torno de R$ 60 milhões desse montante está destinado para o Rio Grande do Sul.

LEIA TAMBÉM: Geração distribuída volta a ser tema de discussão

LEIA TAMBÉM: Geração solar já é a segunda principal fonte de energia do Rio Grande do Sul



A empresa tem considerado a geração distribuída (que atende a demandas de específicos consumidores com usinas de menor porte) como prioridade na estratégia da companhia em energia solar, com o objetivo de chegar a 530 MWp de capacidade instalada nesta modalidade no País até 2026 – um crescimento de 520% em relação a 2022, com investimento de R$ 2,3 bilhões. Atualmente, Baraban informa que a EDP possui 95 MWp instalados, sendo desse total 2 MWp no Rio Grande do Sul. “Mas, em construção, temos mais 9 MWp no Estado”, informa o dirigente. O investimento nas usinas está relacionado a um produto desenvolvido pela empresa: o Solar Digital.

Essa iniciativa permite a adesão de empreendimentos de pequeno porte, como comércios, ao sistema de geração distribuída, adquirindo a energia dos complexos fotovoltaicos da EDP. Entre as vantagens propiciadas para quem adota o serviço, Baraban cita o fato de que não há necessidade de investimentos em instalações ou adequações físicas para receber os painéis solares

Ele acrescenta que, além de ser uma solução ambientalmente correta, a expectativa é que o consumidor consiga uma economia de até 10% na sua conta de luz ao usufruir da energia solar. O diretor comercial comenta que o principal público que adere ao Solar Digital são empresas com gastos de energia superiores a R$ 300,00 por mês. “Entretanto, para o Rio Grande do Sul, especificamente, nós também estamos atuando com pessoas físicas”, enfatiza.

O programa está disponível ainda para companhias localizadas nos estados do Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraná e São Paulo. Em território gaúcho, Baraban detalha que a atuação está concentrada, basicamente, na área de concessão da CEEE Grupo Equatorial Energia, abrangendo aproximadamente 70 municípios, incluindo Porto Alegre.

O diretor comercial explica que não há taxa de adesão ou fidelidade de contrato para o cliente. Também não há troca de medidor ou qualquer adaptação no imóvel. Os créditos de energia gerados pela EDP são injetados na rede elétrica da distribuidora local. Ou seja, a energia chega até o consumidor da mesma forma, pela rede da distribuidora de energia, mas com o desconto.