Haddad diz querer apresentar proposta de acordo bilateral com os EUA até o final do ano

As reuniões de um grupo de trabalho do Brasil e dos Estados Unidos para discutir as questões climáticas começam nesta segunda-feira (25), informou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A autorização para o início foi dada nesta semana pelo presidente norte-americano, Joe Biden, em reunião bilateral com o governo brasileiro em Nova York.

