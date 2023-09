Programa Semicondutores RS prevê investimento de R$ 70 milhões até 2026

Através do programa Semicondutores RS, lançado nesta terça-feira (19), o governo gaúcho projeta desembolsar cerca de R$ 70 milhões para incentivar esse segmento até 2026. Também foi anunciado que, apenas em 2023, serão contemplados editais na área de inovação, ciência e tecnologia que somam R$ 74,7 milhões (sendo que desse total apenas R$ 9 milhões fazem parte do novo programa, ou seja, são mais R$ 65,7 milhões viabilizados).

O governador Eduardo Leite e a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Simone Stülp, detalharam as duas ações em evento realizado na sede da Secretaria Estadual da Fazenda, em Porto Alegre. Leite comenta que os recursos do programa Semicondutores RS serão disponibilizados por meio de novos editais, instrumentos de financiamento de pesquisa e formação de mão de obra. “Mas, nesse montante não estão apenas recursos para editais, são todas as estratégias que vamos fazer como governo do Estado para alavancar o setor”, complementa Simone.

O governador destaca que incentivando a qualificação de profissionais e do segmento será gerado um ecossistema perfeito para o Rio Grande do Sul ser alvo de investimentos em semicondutores. “Queremos criar um ambiente propício para que a ciência e a tecnologia possam estimular o desenvolvimento do Estado”, afirma Leite. Outra medida prevista é a formação de um fórum consultivo permanente para tratar temas relativos à área e composto por governo, indústria e academia.

Simone reforça que, com o fomento à pesquisa e à capacitação, será possível produzir novos dispositivos, equipamentos e componentes eletrônicos. “Há toda uma ideia de se pensar junto a bancos de desenvolvimento linhas de financiamento para que as empresas possam se instalar aqui e as já instaladas possam ser ampliadas”, assinala a secretária. Entre as instituições que podem prestar esse auxílio ela cita o Badesul, o Banrisul, o BRDE e o BNDES.

A secretária lembra que diversos setores da economia se conectam com a área de semicondutores, pois hoje muitos dos equipamentos eletroeletrônicos têm a necessidade de incorporar esses dispositivos para trabalhar com tecnologias mais inteligentes. Simone acrescenta que outra meta é propiciar a geração de novas startups, assim como atrair novas empresas e consolidar as que já atuam no Estado.

Já o diretor da regional da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) no Rio Grande do Sul, Régis Haubert, considera que o programa tem duas vertentes importantes: a capacitação de mão de obra para a produção de chips e a relação da iniciativa privada com as academias para o desenvolvimento de soluções para as empresas. “E essas soluções vão chegar no mercado, posteriormente”, argumenta o dirigente.

Somado ao programa Semicondutores RS, os diversos editais na área de inovação, ciência e tecnologia para este ano animaram os empreendedores. Dessas ações, a que tem o maior valor envolvido é a de monitoramento de gases do efeito estufa: R$ 15 milhões. A iniciativa é patrocinada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) e pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul (Sema).

O edital é destinado a pesquisadores doutores interessados em executar projetos de pesquisa para medição do balanço de gases nas cadeias produtivas primárias da economia gaúcha. Além desse, 2023 abrangerá os editais Inova Agro (aditivo - R$ 11,5 milhões), TEC4B Agro (R$ 8 milhões) TechFuturo Saúde (R$ 14,5 milhões), GameRS Edu (R$ 1 milhão), TechFuturo Semicondutores (R$ 6 milhões), Capacitação de Projetistas de Circuitos Integrados (R$ 3 milhões), Aditivo Fixação de Jovens Doutores (R$ 14,5 milhões) e Programa Startup Lab (R$ 1,2 milhões).