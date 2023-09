Vinho em tanque de concreto

É de Bento Gonçalves a primeira empresa do Sul do Brasil a produzir tanques de concreto ovais e em esfera para a indústria vinícola. A UOVO nasce como alternativa para empreendimentos que buscam processos de elaboração especiais, com os benefícios que o formato e o material utilizado proporcionam à bebida. Para tirar a UOVO da casca foram investidos cerca de R$ 500 mil. O lançamento será na ProWine, de 3 a 5 de outubro, em São Paulo. A nova empresa atende à demanda que existe desde o início dos anos 2000, quando surgiu a produção em escala dos ovos de concreto na França. Atualmente, a maior parte dos tanques é importada da Argentina e Europa.

Seguro residencial em alta

Apresentando constante crescimento, o número de apólices de seguro residencial, na Guarida Corretora de Seguros, aumentou 25,62%, de janeiro a setembro de 2023, sobre igual período de 2022. As constantes experiências de acontecimentos climáticos danosos e o aumento do home office, são alguns dos motivos para o aumento da demanda. A expectativa da empresa é manter o crescimento dos contratos acima de 25%.

Vinhos Querências do Sul

A Vitivinícola Jolimont de Canela (RS) preconiza, há dois anos, o orgulho de ser gaúcho com a elaboração da linha Querências do Sul. Os rótulos são produzidos com uvas originárias do RS e ganham destaque neste setembro, mês em que é celebrada a Revolução Farroupilha. Os valores variam entre R$ 59 e R$ 165 para diversas opções e diferentes públicos.

Inclusão na Advocacia

Por mais diversidade e inclusão na advocacia empresarial, o recém-lançado CMT Conecta oferece 20 vagas para advogados no primeiro ano de atuação e estudantes no último de Direito. Criado pelo escritório CMT Advogado, o programa está com inscrições abertas até o dia 13 de outubro pelo cmtconecta.com.br e é para quem ingressou na universidade por meio de cotas, bolsas integrais ou programas governamentais.

A terceira Prioridade 10

No final de setembro, a Prioridade 10 irá inaugurar sua terceira unidade em Porto Alegre. Trata-se da maior rede de franquias de lojas de departamento com preços populares do Brasil e tem uma proposta interessante de vender diferentes produtos, desde itens de moda e acessórios a artigos para a casa, com o preço máximo de R$20,00.

Feira de Vinhos no Food Hall Dado Bier

O Volupta Wine Experience desembarca em Porto Alegre neste sábado (23). Por meio da compra de ingresso antecipado (R$ 150 para adultos) o cliente poderá degustar seis taças de vinhos ou espumantes, entre rótulos nacionais e internacionais. Para harmonizar, uma seleção de frios, queijos e aperitivos. O evento acontece no Bar da Micro, um ambiente aconchegante e intimista dentro do complexo do Food Hall Dado Bier.