Ibovespa tem instabildiade antes de Fed e Copom, apesar de alta do petróleo

Agência Estado

A alta do petróleo no exterior e o aumento acima do esperado do Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br) em julho ante junho são insuficientes para dar um norte ao Ibovespa, que opera perto do zero a zero. De todo modo - principalmente a elevação do petróleo e do minério de ferro - as ações ligadas a commodities sobem, limitando recuo ou segurando alta do Índice Bovespa.O principal indicador da B3 variou entre mínima (117.944,88 pontos, em queda de 0,29%) e máxima aos 118.457,81 pontos, em alta de 0,14%. Na segunda-feira, o Índice Bovespa fechou com recuo de 0,40%, aos 118.288,21 pontos. Petrobras subia 0,47% (PN) e 0,70% (ON), enquanto Vale avançava 0,22%."Ontem o índice rondou a estabilidade e deve seguir, como se diz: 'cozinhando o galo' entre hoje e amanhã, até a apreciação da decisão de política monetária dos bancos centrais", afirma o economista Álvaro Bandeira em comentário matinal.O Copom e o Fed divulgarão as taxas de juros de setembro nesta quarta-feira, com expectativas de corte e manutenção, respectivamente, e grande foco nos comunicados.A falta de grandes motivadores em dia de agenda minguada reforça a instabilidade, nos moldes da véspera, antes das decisões de juros nos EUA e no Brasil. A China, no fim da noite, decidirá taxa de juros."O mercado está totalmente esperando as três decisões ultra importantes. Os investidores querem ver como serão as sinalizações desses bancos centrais, já que espera-se manutenção dos juros nos Estados Unidos e corte da Selic em meio ponto porcentual amanhã. No caso, da China, pode ser que reduza a taxa, o que animaria", diz Renato Reis, analista da DVInvest/Blue3, casa de análise parceira da Blue3.Ao mesmo tempo, se de por um lado o avanço do petróleo, que já mira os US$ 95 o barril, o do tipo Brent, é gatilho de alta às ações do segmento, sobretudo as da Petrobras, tende a elevar o risco inflacionário. Neste sentido, pode dificultar a possibilidade de fim do ciclo de elevação dos juros americanos, aumentando ainda mais os olhares no comunicado do Fed amanhã, após a definição das taxas. Neste sentido, os retornos dos Treasuries avançam, pressionando os juros futuros locais."A semana está só começando. Amanhã tudo pode mudar, a depender do Fed e do Copom, principalmente. Está em compasso de espera não em relação às decisões em si, que estão alinhadas, mas quanto aos comunicados", afirma Matheus Spiess, analista da Empiricus Research.Mais cedo, o Banco Central divulgou o IBC-Br. O indicador mostrou expansão de 0,44% da economia brasileira em julho ante junho. O resultado superou a mediana de alta de 0,35% encontrada na pesquisa do Projeções Broadcast, cujo intervalo ia de recuo de 0,10% a crescimento de 1,10%.Para Spiess, o IBC-Br maior do que o previsto pode jogar contra as apostas de aceleração no ritmo de corte da Selic de 0,50 ponto porcentual para 0,75 ponto mais para frente. Para amanhã, espera-se que o juro caia de 13,25% para 12,75% ao ano. "Serviços estão acelerando e depõem contra um recuo de 0,75 no fim do ano. Nosso cenário-base é de baixa de 0,50 ponto, com Selic fechando 2023 em 11,75%", diz o analista da Empiricus.Às 11h12, o Ibovespa caía 0,20%, aos 118.049,17 pontos.