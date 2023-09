Messer Cutting abre operação em Caxias do Sul

Roberto Hunoff

A Messer Cutting Systems, um dos braços da holding alemã Messer, instalou, em Caxias do Sul, sua primeira unidade na Região Sul e a segunda no Brasil. Trata-se de um centro de distribuição, que deverá dar impulso a novos negócios, ofertando pós-venda de equipamentos para o corte de chapas de aço, peças de reposição e insumos, assistência técnica e centro de treinamentos. A abertura ocorre em um cenário mais otimista para o setor de máquinas, que projeta alta de 2,4% em receitas líquidas de vendas no próximo ano.Martina Paulus, CEO da Messer Cutting no Brasil, explica que a intenção é atender o mercado, principalmente da região de Caxias, além dos estados de Santa Catarina e Paraná. Atualmente, a marca possui uma unidade de manufatura fabril instalada em Jundiaí (SP) desde 2007 - inicialmente somente como pós-venda. “O Sul é uma das regiões que mais têm adquirido nossas tecnologias”, argumenta. A empresa fornece diferentes soluções para corte nos sistemas laser, plasma e oxicorte para o setor metalmecânico e atende outros segmentos, como construção naval, indústria da fabricação de torres de turbinas eólicas, agricultura e prestação de serviços.A unidade paulista era, até agora, responsável pelo atendimento de todo o mercado nacional. Com a estruturação da segunda operação, será possível prestar assistência da marca diretamente de Caxias do Sul, segundo maior polo metalmecânico do País. “Com a nova base, teremos um estoque superior a sete mil peças somente na cidade, além de dispor de técnicos”, citou. Nos últimos três anos, a Messer Cutting tem apresentado crescimento superior a 30% no Brasil e a intenção é de verticalizar a operação nacional.O CEO Global da Divisão Messer Cutting, Bill Heller, traçou uma linha do tempo da marca e das principais tecnologias desenvolvidas. “A Messer celebra 125 anos em 2023. Ao longo deste período, várias gerações deram continuidade ao negócio, mas que segue como a maior empresa 100% familiar no segmento de gases”, afirmou. Scotto Kessler, CEO da Messer Cutting Systems Américas, informou que a marca já entregou mais de 8 mil equipamentos na região.Durante a inauguração, a diretora executiva de competitividade, economia e estatística da Abimaq, Cristina Zanella, apresentou as perspectivas econômicas e tendências na economia e no setor de máquinas. Após a queda nos negócios, a sinalização é de melhora em 2024, com alta de 2,4% nas vendas líquidas. O setor deve fechar este ano com queda de 3,4%, a segunda consecutiva. “A tendência é de recuperação no segundo semestre, mas insuficiente para anular a queda acumulada até junho”, estimou.A economista elencou mudanças que poderão proporcionar melhora da atividade econômica, como a normalização da cadeia de suprimentos, queda da inflação e dos juros. Na contramão há o cenário global, de desaceleração da economia e juros altos. O Brasil é o 15º maior produtor de máquinas e equipamentos, segmento liderado por China, Estados Unidos e Alemanha, os três primeiros colocados do ranking. Em 2023, o Brasil exportou o equivalente a 25% da produção de máquinas e equipamentos.A Divisão Messer Cutting System está presente em cinco países em diferentes continentes: Alemanha, onde fica a base dos negócios, Estados Unidos, China, Índia e Brasil. Emprega em torno de 1 mil pessoas, fornece soluções customizadas aos clientes, possui mais de 100 patentes e marcas registradas no mundo e mais de 20 mil equipamentos instalados globalmente. No Brasil, são mais de 400 clientes atendidos. Em 1970, foi pioneira no mundo a fabricar equipamentos para corte de aço a laser.A holding Messer está presente nos mercados globais de tecnologia de corte e soldagem e de gases industriais. Avaliada em 4,16 bilhões de euros e com Ebitda em mais de 1,2 bilhão de euros, é formada por sete grupos de empresas, que empregam mais de 11 mil colaboradores.