Força-tarefa da Receita Federal regulariza CPF em municípios gaúchos afetados pelas enchentes  

Até sexta-feira (22), a Receita Federal, junto com o Instituto Geral de Perícias (IGP/RS), atua na emissão/impressão de CPF para atender à população abrangida pelas fortes chuvas que assolaram o Estado no início do mês. A emissão de documentos em Muçum, Roca Sales e Encantado ocorre, inclusive, no feriado de 20 de setembro. Os horários de atendimento em todos os municípios serão das 9h às 12h e das 13 às 17h.Locais atendimentoMuçum: Emater (Av. Presidente Castelo Branco, 585) Roca Salles: Prefeitura Municipal (Rua Eliseu Orlandini, 51)Encantado: Prefeitura Municipal, 2º piso – Sine (Rua Monsenhor Scalabrini, 1047),