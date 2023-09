Porto Alegre passa a aceitar Pix para pagamento do IPTU

A guia do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Porto Alegre poderá ser paga via Pix a partir da parcela com vencimento em outubro. O documento também foi redesenhado com um design atrativo para proporcionar uma experiência mais amigável, facilitando a compreensão das informações."Estamos comprometidos em inovar em todos os processos na Fazenda e, como o Pix já faz parte do dia a dia das pessoas, trata-se de um caminho natural para a cobrança de tributos”, explica o secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel.Além do Pix, a nova guia tem um QR code que permite o pagamento do imposto via cartão de crédito, com encargos, adequando-se à preferência financeiras do cidadão. Outra novidade é a inclusão do endereço da inscrição com o objetivo de facilitar a identificação do imóvel correspondente à guia e garantir uma maior transparência no processo de pagamento. O contribuinte tem ainda, no documento, o endereço onde pode se certificar da veracidade das informações prestadas na guia.IPTU digital - Desde 2022, o IPTU de Porto Alegre é digital, sem o envio de papel pelos Correios, gerando economia e sustentabilidade. Os contribuintes têm uma série de opções para acessar seus documentos, como o site do tributo, aplicativo para smartphone, Whatsapp e envio dos boletos para o e-mail cadastrado pelo cidadão no site da Fazenda.