Rio Grande do Sul tem mais de 600 vagas em concursos públicos

A semana se inicia com, pelo menos, 608 postos de trabalho abertos em concursos públicos no Rio Grande do Sul. As vagas são para todos os níveis de escolaridade, e os salários chegam a R$ 19 mil.

Um dos destaques são as seleções do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) para lotação em cinco cidades da Serra: Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Farroupilha, Vacaria e Veranópolis. As remunerações dos cargos vão de R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64, conforme a titulação dos aprovados. O regime de trabalho é de 40 horas semanais, em tempo integral, com dedicação exclusiva às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional.