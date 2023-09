Vendas do comércio gaúcho têm terceira maior alta do País em julho

O comércio do Rio Grande do Sul teve o terceiro melhor desempenho das vendas no País em julho. A Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE, apontou que o chamado varejo restrito, que vai de supermercados, farmácias, móveis e vestuário, teve alta de 2,1% frente a junho no volume vendido. O varejo ampliado, com veículos, materiais de construção e atacarejos, subiu 3,9%.

O País apresentou avanço de 0,7% no volume comercializado do eixo restrito, e o ampliado avançou 0,3% no confronto mensal recente. Em junho, o recorte restrito havia tido avanço perto de zero, de 0,1% no Brasil. Já o ampliado teve alta de 1,3%, depois de avançar 8,8% em junho.

Nos segmentos gaúchos, é interessante destacar a alta nas vendas de tecidos, vestuário e calçados, de 3,5% no volume no confronto com julho de 2022. Móveis e eletrodomésticos avançaram 5,7%. Supermercados venderam 5,4% mais, mas combustíveis e lubrificantes ficaram no negativo, com queda de 12,9%. A comparação mensal não é feita por setores.

No varejo ampliado, veículos, motocicletas, partes e peças tiveram alta expressiva, de 10,9%, o que deve ter sofrido influência do programa de descontos do governo federal, que vigorou até começo de julho. O economista-chefe da CDL Porto Alegre, Oscar Frank, cita que o mercado nacional teve queda de 6,2% na venda de veículos em julho frente a junho. Como não há o dado na mesma comparação, não é possível saber se o comportamento regional também pode ter tido queda.

Enquanto isso, materiais de construção no Estado fecharam julho com recuo de 0,9%. Atacarejos, que chegaram a subir 7,5% em junho, tiveram queda de 1% nas vendas.

No País, o acumulado do ano, ante o mesmo período do ano anterior, registra alta de 1,5% no varejo restrito. Nos últimos 12 meses, o volume de vendas no comércio acumula expansão de 1,6%. Frente a julho de 2022, mesmo mês deste ano teve alta de 2,4%, segunda consecutiva nessa comparação.