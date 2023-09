Sinapro lança campanhas para o mercado da propaganda gaúcha

Com o objetivo de fortalecer o mercado gaúcho, o Sistema Nacional das Agências de Propaganda do Rio Grande do Sul (Sinapro/RS) lançou duas campanhas de incentivo à publicidade e investimento em mídia nesta sexta-feira (15) na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), em Porto Alegre. O evento "Sinergia Sinapro: Por um Mercado mais Forte" contou com a presença de entidades da propaganda e de representantes de veículos de comunicação do Rio Grande do Sul.

A primeira campanha vai mostrar a importância de investir na iniciativa privada e se chama "Os 3% que valem por 100%". A ideia, segundo o presidente do Sinapro/RS, Juliano Brenner Hennemann, é de alocar 3% do faturamento para investimento em publicidade e ações de marketing, o que vai mudar a vida dos empreendedores.

A segunda campanha, que será lançada em 2024, tem objetivo de ajudar os profissionais na construção de editais, de maneira que o poder público e a iniciativa privada possam ter formas mais fáceis e rápidas de acesso ao orçamento das agências de propaganda.

O presidente do Sinapro/RS disse que a iniciativa tem o objetivo de destacar a importância do movimento para a construção de um mercado da propaganda mais forte. "A proposta é ampliar a conexão com os veículos de comunicação e com as entidades da propaganda. Temos a chance de gerar mais e melhores oportunidades para todos. E isso é fundamental para uma indústria da comunicação fortalecida e um mercado atuante", ressalta.

Para Hennemann, a iniciativa tem o propósito de fomentar o ambiente de negócios e criar um movimento de sinergia e cooperação para um mercado da propaganda mais forte. "A ideia é que os recursos financeiros sejam estimulados na indústria da comunicação gaúcha tanto pelo poder pública quanto pela como privada", acrescenta.

Criado em 1977, o Sinapro/RS foi a primeira entidade do gênero no País. Nasceu como Associação de Agências de Propaganda, passando a atuar como sindicato um ano mais tarde, por conta da regulamentação da profissão de publicitário, regida pela Lei 4.680/65. O sindicato trata de questões de interesse coletivo das agências de publicidade. Nos últimos anos, a entidade gaúcha trabalha em conjunto com a Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro) para o desenvolvimento da gestão das agências.

O Sinapro-RS tem promovido diversas iniciativas como o Frente a Frente, principal fórum de lideranças do mercado publicitário no Rio Grande do Sul, e atua junto com a Fenapro no apoio à gestão e na potencialização do ambiente de negócios das agências gaúchas.