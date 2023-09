Polo de saúde de Passo Fundo é referência no Sul do Brasil

De Passo Fundo

Está em Passo Fundo o terceiro maior polo de saúde do Sul do Brasil, atrás somente de Porto Alegre e Curitiba (PR). O setor, que garante não apenas o desenvolvimento das estruturas de atendimento à população, é responsável pela alta demanda de serviços em todo o município e na região.



“A cidade é projetada nacionalmente e tem se tornado um local de atração para o que há de mais tecnológico no setor de saúde. É um complexo que movimenta todos os outros players da economia, que precisam acompanhar esta demanda e são reforçados por ela”, explica o diretor de Desenvolvimento Humano e Organizacional do Hospital São Vicente de Paulo, Júlio César de Bem.



A diretoria do hospital que, com 4 mil funcionários, é o maior empregador de Passo Fundo, participou do painel promovido pelo Jornal do Comércio no Parque Tecnológico da UPF, nesta quarta-feira, 13 de setembro. Foi o terceiro evento regional da série Mapa Econômico do RS.



Para que se tenha ideia da importância que o setor de saúde tem na economia regional, somente em 2022, o hospital, que é o maior do Interior do Estado e um dos oito hospitais e pronto socorros, além de 674 consultórios médicos instalados em Passo Fundo, internou pessoas naturais de 597 municípios. A cada ano, são formados 300 novos médicos na cidade.



Referência regional, incluindo o Oeste catarinense, em setores como cardiologia, neurocirurgia e transplantes de rins, fígado e córnea, e oncologia – inclusive com o segundo maior centro de oncologia infanto-juvenil do Estado, com pelo menos 100 crianças em tratamento mensalmente –, o Hospital São Vicente de Paulo, criado em 1918 para enfrentar a gripe espanhola, opera hoje dois robôs cirúrgicos, com um terceiro já em tratativas para ser adquirido de uma fabricante francesa.



"Ninguém se torna referência em saúde da noite para o dia. É resultado de investimentos e de parcerias de longa data, valorizando essencialmente a qualidade dos recursos humanos especializados em saúde que conquistamos aqui", aponta o superintendente executivo do hospital, Ilário de David.