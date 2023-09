Forbal Automotive fortalece estratégias de exportação

Roberto Hunoff, de Caxias do Sul



Com presença no mercado internacional desde 2015, a Forbal Automotive intensifica esforços e estratégias para ampliar as vendas externas, que atualmente representam 10% do faturamento. A meta da companhia localizada em Flores da Cunha é dobrar este índice e, para tanto, investe em novos mercados e segmentos de produtos.



Em 2022, a empresa obteve incremento de 18,5% na receita externa sobre o exercício anterior. “O ano foi excelente, principalmente, pelos resultados das exportações”, afirma o CEO Giuliano Santos. Os negócios estão concentrados nas Américas do Sul, Central e do Norte. Pontualmente, exporta para outras regiões. Os principais destinos foram Chile, México, Bolívia, Peru e os Estados Unidos. Outros mercados representativos são Uruguai, Argentina, Paraguai e China.



A empresa prepara um novo plano de expansão dos negócios para outros mercados e continentes, que avançam além da América Latina. Em 2022, iniciou o projeto Forbal USA para avaliação de viabilidade de negócios nos Estados Unidos por meio da abertura de uma unidade local para atendimento aos mercados americano e mexicano.



De acordo com Giuliano Santos, os Estados Unidos merecem atenção especial. Explica que, diferentemente de países como Chile, Bolívia, Uruguai e México, nos quais – guardadas as peculiaridades de cada cultura – o modelo de atuação da empresa não sofre alterações significativas, a operação nos Estados Unidos precisa ser calibrada para se adequar às exigências de um mercado que detém 25% do PIB mundial. Para outubro, está agendada participação em rodadas de negócios na África do Sul. “Estamos mapeando outras regiões não contempladas para ampliar ainda mais os horizontes”, antecipa.



O desembarque em solo americano rendeu surpresa aos executivos da Forbal, com o surgimento de novas oportunidades de negócio. “Os fabricantes de armas abriram suas portas para os componentes que produzimos. É curioso porque não temos atuação neste segmento no Brasil, mas a aceitação nos Estados Unidos foi tanta que até criamos uma nova marca, a Forbal Defense”, ressalta.



Em 2022, a Forbal conquistou forte visibilidade no exterior ao participar de rodadas de negócios. “É um trabalho que vem dando resultados”, anota Santos. Em setembro, marcou presença no IAA Transportation, na Alemanha, maior evento de transporte e logística da Europa. “Estavam lá clientes potenciais de todos os países europeus e de outros continentes, como da África”, acrescenta.



Em outubro, expôs na Expotransporte, em Puebla, a maior feira de transporte do México, que atrai especialmente visitantes domésticos e da América Central. A equipe de negócios internacionais também esteve na Colômbia e visitou potenciais clientes e participou de rodada de negócios no Peru. Ainda expôs na Fenatran, em São Paulo, a maior feira brasileira de veículos de carga.



Em março de 2023, o destino foi Louisville, no estado do Kentucky, nos Estados Unidos, para participação na Mid-America Trucking Show, uma das maiores feiras de transporte de carga da América do Norte. “O objetivo é estar presente em diversos mercados e fortalecer a marca no exterior por essa proximidade com os clientes”, reforça Santos.



As vendas externas tiveram início como uma das alternativas para a manutenção do nível dos negócios, que estavam enfraquecidos diante da crise interna, em 2015. As primeiras negociações mostraram-se viáveis e revelaram um mercado potencial, levando a empresa a investir fortemente nos projetos internacionais. “Desde então, temos um robusto planejamento estratégico, com ênfase no marketing, desenvolvimento de novos produtos, mercados e segmentos, presença contínua em feiras e equipe específica e especializada para identificação de demandas e oportunidades, além de apoio a clientes chave em cada mercado”, salienta.



Fundada em 2004, a Forbal Automotive produz peças e componentes para a indústria de implementos rodoviários, agrícolas, automotivos e máquinas em geral, além de desenvolver itens especiais de acordo com o projeto do cliente. A sede tem área construída de 7.500m² e total de 65.000m², onde estão empregadas 150 pessoas. Recentemente, a empresa conquistou pelo quinto ano consecutivo o Prêmio Exportação RS, na categoria Destaque Setorial – Indústria. A empresa foi uma das nove que receberam a Distinção Ouro.