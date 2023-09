Uso de carros autônomos é ampliado nos Estados Unidos

Cada carro é composto por 29 câmeras para garantir a segurança do deslocamento. Além disso, radares conseguem identificar pessoas próximas, ciclistas e sinaleiras fechadas ou abertas."Ele pode enxergar através dos demais carros e por baixo deles, algo que os humanos não conseguem. Por isso, nos sentimos tão confiantes com a tecnologia", sustenta Bonelli.. "O ser humano não precisará intervir em nada", adianta.O sistema do Waymo, expõe Bonelli, é validado através de machine learning, IA e de um trabalho constante de cientistas, engenheiros e academia. A empresa foi fundada por ex-funcionários do Google, mas é independente e deve começar a ser lucrativa em breve, prevê o gerente.A curiosidade é tanta que. Apesar de o Brasil não estar nos planos ainda, se sabe que as tecnologias criadas nos Estados Unidos acabam sendo incorporadas no exterior. É uma questão de tempo.Durante o The Battery Show, evento do setor automotivo que ocorre próximo a Detroit, a empresa One, fundada há três anos nos Estados Unidos, apresentou uma bateria alimentada por ferro.Há outras empresas que já usam o elemento, mas a autonomia média que elas entregam é de 300 milhas (482 quilômetros). O CEO do negócio, Mujeeb Ijaz, cita as vantagens da bateria."O ferro é o quarto material mais abundante no planeta, tem custo baixo, é seguro, gera autonomia, é durável e escalável", cita.