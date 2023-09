Startups podem ajudar empresas a resolver problemas, diz CEO da Grow

A transformação dos negócios com o crescimento das startups foi tema da reunião-almoço da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK), realizada ontem no Hotel Hilton, em Porto Alegre.

"As empresas durante muitas décadas utilizaram a inovação olhando internamente para os seus problemas e seus desenvolvimentos internos. Hoje, uma nova forma de inovação é trabalhar com ecossistemas e uma de cadeia de fornecedores. Esse movimento permitiu o surgimento das startups com uma base tecnológica e um grande modelo de negócios", destacou o CEO da Grow , Paulo Beck, painelista do encontro, que versou sobre "Uma nova forma de crescer e inovar".

Segundo ele, as startups surgiram para entrar em mercados que estão com problema. "No Rio Grande do Sul, existem empresas que completaram 80 ou 90 anos e que precisam inovar de uma forma diferente para atrair clientes", ressaltou.

Beck apontou as diversas soluções de inteligência artificial, robótica e realidade aumentada e virtual que despontam a partir da ação de startups. "Essas tecnologias podem ser utilizadas para resolver um ou diversos problemas das empresas", acrescentou.

Ele destacou ainda as muitas dificuldades que empresas enfrentaram durante a pandemia da Covid-19. "As empresas continuaram a ter problemas também no pós-pandemia e desde o ano passado, com o aumento nas commodities, a guerra na Ucrânia e Rússia, e a eleição no Brasil, pontos que afetaram o mercado."

De acordo com CEO da Grow , as empresas que ainda trabalham com modelo de negócios antigo, e não se digitalizaram, estão sofrendo. "O varejo e o mercado da saúde foram dois setores que sofreram na pandemia", exemplificou.

Conforme Beck, o paciente de hoje aprendeu muito nesses quase três anos de pandemia, e esse movimento facorece as startups. Segundo ele, as empresas tradicionais estão desesperadas para se reinventar porque os seus clientes empoderados digitalmente já estão no mercado. "O paciente de hoje é digital, tecnológico e tem smartphone."O caminho das empresas é se adaptar e a forma mais rápida de fazer isso é via startups", ressaltou.

Uma das principais aceleradoras e gestoras de investimentos do Brasil, a Grow vem ampliando seu foco nas startups nos últimos anos. Em entrevista para a coluna Mercado Digital do Jornal do Comércio em 2019, Beck já vislumbrava um aumento cada vez maior de lançamentos de fundos para investir em startups no Brasil.