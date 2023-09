Startups surgiram para entrar em mercados que estão com problema, afirma CEO da Grow

"As empresas durante muitas décadas utilizaram a inovação olhando internamente para os seus problemas e seus desenvolvimentos internos. Hoje, uma nova forma de inovação é trabalhar com ecossistemas e uma de cadeia de fornecedores. Esse movimento permitiu o surgimento das startups com uma base tecnológica e um grande modelo de negócios". A análise foi feita pelo CEO da Grow, Paulo Beck que, nesta terça-feira (12), participou da reunião-almoço da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK), que discutiu o tema "Uma nova forma de crescer e inovar", no Hotel Hilton, em Porto Alegre.

Segundo Beck, as startups surgiram para entrar em mercados que estão com problema. "No Rio Grande do Sul, existem empresas que completaram 80 ou 90 anos e que precisam inovar de uma forma diferente para atrair clientes", ressalta. De acordo com Beck, as startups possuem diversas soluções de inteligência artificial, robótica e realidade aumentada e virtual. "Essas tecnologias podem ser utilizadas para resolver um ou diversos problemas das empresas", acrescenta.

Durante a pandemia da Covid, conforme o CEO da Grow, muitas empresas tiveram dificuldades. "As empresas continuaram a ter problemas também no pós-pandemia e desde o ano passado com o aumento nas commodities, a guerra na Ucrânia e Rússia e a eleição no Brasil foram pontos que afetaram o mercado. De acordo com Beck, as empresas que ainda trabalham com modelo de negócios antigo e não se digitalizaram estão sofrendo. "O varejo e o mercado das saúde foram dois setores que sofreram na pandemia", explica.

Conforme Beck, o paciente de hoje aprendeu muito nesses quase três anos de pandemia. "O paciente de hoje é digital, tecnológico e e tem smartphone. Segundo o CEO da Grow, as empresas tradicionais estão desesperadas para se reinventar porque os seus clientes empoderados digitalmente já estão no mercado. "O caminho das empresas é se adaptar e a forma mais rápida de fazer isso é via startups", ressalta.