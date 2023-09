Deputado pede prorrogação de ICMS para empresas atingidas por enchente

O deputado estadual Felipe Camozzato (Novo) pediu ao governo do Estado que prorrogue a data para os pagamentos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pelas empresas atingidas pela enchente. No documento endereçado para a Casa Civil, Camozzato requer que os tributos devidos para os meses de setembro e outubro sejam pagos nos meses de novembro e dezembro, para viabilizar a reestruturação desses negócios. Recentemente, a Associação Gaúcha do Varejo (AGV) encaminhou pleito semelhante para o Executivo.



“Essa é uma medida imprescindível para a sustentabilidade econômica de curto prazo das regiões afetadas, tendo em vista que as empresas já estão com o fluxo de caixa completamente comprometido”, pontua. Conforme o parlamentar, a prorrogação está ao alcance do governo e precisa ser utilizada para evitar a desarticulação de suprimentos para a região.

Na segunda-feira (11), representantes do poder público e da iniciativa privada discutiram opções de auxílio às empresas afetadas pelas enchentes. Entre as sugestões estudadas estão a disponibilização de linhas de crédito e também a postergação do pagamento de ICMS por parte dessas companhias.