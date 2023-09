Após críticas na internet, Riachuelo retira roupas que lembram uniforme de prisioneiros do nazismo

A Riachuelo começou a retirar das lojas e do e-commerce um conjunto de calça e camisa que mobilizou as redes sociais e levantou críticas de internautas e de instituições. As peças listradas nas cores branca e azul foram associado por internautas aos uniformes dos campos de concentração nazistas utilizados durante a Segunda Guerra Mundial.

O Museu do Holocausto foi um dos que se posicionou contra a coleção da rede varejista. "A Riachuelo não é a primeira loja de fast fashion que utiliza dessa estética em suas peças. Mas por que a imagem incomoda? As respostas têm a ver com MEMÓRIA, HISTÓRIA e SEMIÓTICA", postou o Museu no X, antigo Twitter.



Em uma série de postagens, o Museu do Holocausto explicou porque as roupas listradas são usadas por prisioneiros e a simbologia das peças.

Roupas listradas são usadas em prisioneiros com o objetivo de segregá-los e facilitar a identificação e o reconhecimento.

Tais uniformes são impessoais e retiram a individualidade, servindo ainda como forma de humilhação. Listras também são fáceis e baratas para produzir.



Em resposta à polêmica, a Riachuelo divulgou uma nota onde reconhece que a escolha do modelo e da cartela de cores "realmente foi uma infelicidade". A empresa afirmou que não teve a intenção de fazer alusão a um período histórico marcado por graves violações aos direitos humanos e que está retirando todas as peças de suas lojas e do e-commerce. A nota também contém um pedido de desculpas às pessoas que se sentiram ofendidas pelo produto. Confira abaixo o comunicado na íntegra.



"Nós, da Riachuelo, prezamos pelo respeito por todas as pessoas, e esclarecemos que, em nenhum momento, houve a intenção de fazer qualquer alusão a um período histórico que feriu os direitos humanos de tanta gente. A escolha do modelo das peças e da cartela de cores realmente foi uma infelicidade, e gostaríamos de reforçar que todas as peças já estão sendo retiradas das nossas lojas e e-commerce. Entendemos a sensibilidade do assunto, agradecemos o alerta trazido pelos nossos consumidores e pedimos desculpas a todas as pessoas que se sentiram ofendidas pelo que o produto possa ter representado."