Primeira feira e congresso ChocolaTchê foca no ecossistema da cadeia do doce

Com o objetivo de fortalecer a cadeia econômica do doce, será realizado, na terça-feira, dia 12 de setembro, das 12h às 20h, no Centro de Eventos do BarraShoppingSul, em Porto Alegre, a 1ª edição do ChocolaTchê – Feira e congresso de Confeitaria Artesanal do Rio Grande do Sul.

“Quando as empreendedoras do ramo da confeitaria ‘artesanal’ têm sucesso, as lojas de doces vendem mais e, consequentemente, as indústrias do setor têm mais lucratividade. E todos ganham”, justifica Leonardo Rehm, do Instituto Sul Doce, braço educacional nas áreas da confeitaria, gastronomia e panificação da Sul Doce Atacado & Varejo e promotor do evento.

De acordo com Rehm, nesta primeira edição, participarão da feira 20 empresas nacionais produtoras de doces. O objetivo, segundo ele, é reunir produtos e serviços da confeitaria artesanal, apresentando tendências, as inovações, bem como as melhores práticas e cases de sucesso do segmento.

Rehm informa que caravanas de diversas lugares confirmaram participação. Haverá quatro painéis, com renomados profissionais nacionais e do Estado, que vão contar um pouco sobre as suas experiências e êxitos no negócio de doces. “O nome escolhido para o evento é ‘ChocolaTchê’, mas chocolate é apenas um dos insumos utilizados na confeitaria. Queremos integrar todas as tendências e tradições que envolvem a produção de doces no Rio Grande do Sul”, reforçou.

A ChocolaTchê também quer fazer a aproximação de toda a cadeia do doce e facilitar a realização de negócios e a troca de informações. “Nós vamos ter nomes de relevância da confeitaria e do mercado, como, por exemplo, Mara Cakes, confeitaria que se tornou um dos destaques desse segmento de mercado; Luiza Meire Pires Lousa, fundadora e proprietária da loja Santo Antônio, que conta com mais de 30 mil itens na loja física e mais de oito mil lojas virtuais; Roberta Lanziani Pereira, da Adote um Doce, que além de lojas física e virtual, promove cursos online; e Cilaine Rodrigues, confeiteira e professora, a Ci da Docis."

Os empreendedores também poderão esclarecer dúvidas e usar serviços oferecidos pela Sala do Empreendedor. A iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet), que visa licenciar as atividades localizadas, de ambulantes e de feiras, bem como orientar os empreendedores quanto à regularização das suas atividades junto à prefeitura de Porto Alegre, estará oferecendo serviços como a formalização de MEI, solicitação e baixa de alvarás, emissão de certidões, consulta de viabilidade do negócio, Programa Mais Crédito Juro Zero (Microcrédito) para os empreendedores e demais auxílios sobre legislações, certidões e licenças, entre outros.