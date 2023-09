Desafio de Porto Alegre é conseguir vender a cidade aos turistas, afirma secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

"O desafio de Porto Alegre é conseguir vender a cidade aos turistas e aos moradores porto-alegrenses. É para que isso aconteça a prefeitura está trabalhando na realização de uma série de eventos para que as pessoas conheçam e circulem mais pela cidade". A avaliação é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre, Júlia Evangelista Tavares, que nesta terça-feira (5) participou do Menu POA da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), no Palácio do Comércio, onde foi discutido o tema "Destino POA - O novo momento do Turismo na Cidade".

Segundo Júlia Evangelista, a administração municipal estimula a realização de eventos como Oktoberfest do 4º Distrito (no início do mês de outubro) que vai mostrar todo o potencial da rota cervejeira de Porto Alegre. "A nossa proposta é estimular a movimentação local das pessoas", destaca. Conforme a secretária, a prefeitura de Porto Alegre em parceria com o Sebrae/RS que realizar mais press tour com jornalistas com o objetivo de trazer profissionais de imprensa de outros estados e influencers para que conheçam a cidade. "Temos trabalhado bastante na questão da atração de eventos como o turismo de eventos e negócios. O nosso desafio é fazer com que as pessoas fiquem em Porto Alegre duas, três ou quatro noites", ressalta.

Já a presidente do Convention & Visitors Bureau Porto Alegre, Adriane Hillbig, destacou que Porto Alegre têm se destacado pela realização de eventos permanentes que trazem turistas de fora do Estado. "A cena cultural de Porto Alegre é muito forte e tem atraído muita gente. Temos é que trabalhar de forma mais assertiva na promoção da cidade, ou seja, o nosso maior desafio é saber vender a cidade", acrescenta.

A Coordenadora de Turismo do Sebrae/RS, Amanda Bonotto Paim, disse que Porto Alegre está consolidada como uma capital de negócios. "Queremos trazer mais pessoas para curtirem a cidade e temos que ter uma estratégia muito forte para competir com outras capitais brasileiras para atrair o turista para a nossa cidade", destacou. Por sua vez, a Head de Estratégias do Pacto Alegre, Daniela Lompa Nunes, disse que o turismo de negócios ou de lazer na Capital também serve para impulsionar os negócios na cidade, além dos visitantes descobrirem outros potenciais da Capital dos gaúchos.

A presidente da ACPA, Suzana Vellinho Englert, disse que a cidade vem num movimento crescente de investimentos provocados de forma sistematizada e com ações que despertam interesses diversos, atraindo o turismo de negócios ou de lazer. Segundo Suzana Vellinho, além de eventos como a Expointer e o Acampamento Farroupilha, a cidade tem visto um empenho da iniciativa privada e pública voltados para o turismo de lazer e de negócios. "Porto Alegre recebeu o selo de capital mundial do Churrasco para promover o turismo gastronômico. E não podemos esquecer do South Summit que há dois anos vem atraindo milhares de turistas", acrescentou.