Fábrica da Bom Princípio Alimentos será ampliada em Tupandi

Com uma área de 24 mil metros quadrados na cidade de Tupandi, a Bom Princípio Alimentos pretende a partir de 2024 ampliar o seu parque industrial. O projeto prevê a construção no início do ano que vem de um prédio de quatro mil metros quadrados com o objetivo de ampliar a capacidade produtiva da empresa e a geração de empregos na região. A empresa que produz mil toneladas/mês de produtos possui uma área construída de 14 mil metros quadrados. O presidente da Bom Princípio Alimentos, Alexandre Ledur, afirma que, com a ampliação do parque industrial, haverá a geração de emprego, o crescimento da produção de insumos, de matérias primas e da participação de produtores rurais.

• LEIA MAIS: Bom Princípio quer conquistar os paladares fora do Brasil

No final do mês de setembro, a Bom Princípio Alimentos começa uma operação na região Nordeste do Brasil. Em parceria com uma empresa de logística, entrará em funcionamento em Recife o centro de distribuição da empresa de Tupandi. "Com esse CD, vamos aumentar a velocidade de entrega de produtos no Norte e Nordeste do País", destaca Ledur. Em Minas Gerais, a empresa conta com uma unidade de produção de pepino. Além disso, a Bom Princípio têm representantes de vendas em todos os estados brasileiros. O maior volume de produtos é destinado para o Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina, São Paulo e os estados do Nordeste. A empresa têm ainda parcerias e produtos registrados no Uruguai, Paraguai e negócios no Chile.

A companhia irá participar em setembro da Feira de Internacional de Food Service no Chile e, no início de outubro, da Feira de Alimentação em Nuga, na Alemanha. Conforme Ledur, a fábrica de Tupandi possui 270 funcionários, além de 100 representantes comerciais e mais mil famílias de produtores rurais que produzem frutas e legumes para a fábrica. O complexo industrial na região de Tupandi é composto por quatro fábricas: conservas (pepino, ovos de codorna, azeitona, frutas secas e cebolinhas); frutas (geleias, chimias, recheios de frutas e linha de confeitaria), laticínios (doces de leite, brigadeiros e cremes a base de leite) e chocolates (cremes de avelã e recheios de chocolate para confeitarias).

De acordo como presidente da Bom Princípio Alimentos, os cremes de avelã são o carro-chefe, como também os recheios, que são utilizados largamente tanto no canal de confeitaria para confecção de bolos, quanto nas açaiterias e nas pizzarias. "Nas pizzarias os recheios, tanto de chocolate ao leite, branco e avelã têm bastante consumo para produzir as pizzas doces. E claro a chimia que iniciou nosso negócio em 1996, há 27 anos, que é bem tradicional", acrescenta.