Viagens internacionais têm alta de 24% em julho no RS, aponta Itaú Unibanco

O primeiro período de férias de meio de ano sem restrições de viagens nem nos destinos internacionais impulsionou os gastos dos gaúchos em viagens para fora do País. Segundo levantamento do Itaú Unibanco, o estado registrou um crescimento de 24% nas transações relacionadas a viagens internacionais em julho deste ano, em comparação ao mesmo período de 2022. No mesmo período, o aumento nas viagens nacionais foi de 8%.Em média, o valor gasto nas transações relacionadas a turismo fora do País é de R$ 1.882,48, quase o dobro do registrado nas nacionais, de R$ 992,48. Os dados fazem parte do estudo Análise do Comportamento de Consumo, relatório que traz um panorama dos gastos dos brasileiros; neste caso, a análise foi feita com baste nas compras realizadas com cartões do Itaú Unibanco.O Uruguai se destacou como o destino mais procurado pelos gaúchos, especialmente devido à fronteira com o país, liderando com 27% das viagens internacionais. Essa preferência é seguida pelos Estados Unidos (18%), Países Baixos (7%), Argentina (6%), Reino Unido (4%), Chile (4%), Itália (4%), República da Irlanda (4%), Espanha (3%), França (3%), e Portugal (2%). No caso dos Países Baixos, o destino aparece em destaque por ser a sede de um serviço internacional de reservas de hospedagens bastante utilizado pelos viajantes."Embora as viagens dentro do Brasil ainda dominem e sejam mais acessíveis, representando 89% das transações relacionadas ao turismo, os dados sugerem um interesse crescente dos gaúchos às viagens para destinos internacionais variados. O primeiro verão no hemisfério norte sem restrições de viagens também teve impacto na escolha das férias de julho”, destaca Moisés Nascimento, diretor de Dados e Analytics do Itaú Unibanco.Entre os setores nos quais os gaúchos mais transacionaram fora do país em julho, as agências de turismo lideram com um aumento relevante de 79%, seguidas por duty frees em aeroportos (com aumento de 25%), companhias aéreas (com aumento de 21%), e hotéis (com acréscimo de 12%).