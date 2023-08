Naturale apresenta nova linha de produtos na Expoagas 2023 em Porto Alegre

Um dos eventos mais aguardados do setor supermercadista, a Expoagas acontece em Porto Alegre, na Fiergs, até esta quinta-feira, 24 de agosto. Com várias atividades programadas e palco de grandes novidades e lançamentos, a feira conta com a presença da Naturale. A indústria de Lagoa Vermelha (RS) apresenta no evento três lançamentos e as suas tradicionais linhas de produtos. Esta é a nona vez que a Naturale participa da Expoagas.Entre os destaques está a Supreme Granola Power Protein, linha que atende demanda de veganos e praticantes de esportes. Com 24g de proteína, é ideal para quem busca uma alimentação rica em nutrientes e sem adição de açúcares. A combinação de aveia integral, castanha de caju, semente de abóbora e pepita de girassol oferece benefícios à saúde. Outra novidade é a nova receita do Gran Protein Naturale, granola proteica. O produto é uma opção para compor lanches, cafés da manhã e da tarde, e o pós-treino. A granola é enriquecida com whey protein, soy protein e colágeno, totalizando 30 g de proteína. O diferencial está na ausência de adição de açúcares, tornando-a uma alternativa saudável para quem busca equilíbrio na alimentação, além de ser um excelente complemento à prática esportiva. Sabor tradicional e cacau.Natália Dolzan, gerente de marketing da Naturale, destaca o bom momento que a empresa vive, abordando ainda os lançamentos desse ano. “Trata-se de um superalimento que oferece fibras, proteínas e nutrientes essenciais ao nosso organismo e ideal para quem busca mais saúde e pratica esportes. E além dos produtos tradicionais da Naturale, buscamos sempre estar atentos às tendências e demandas de mercado, numa renovação do portfólio que soma ainda mais adeptos à alimentação saudável”, avalia Natália.Para marcar esse momento, na terça-feira, a equipe da Naturale na Expoaga realizou um evento para apresentar as novidades. Além dos lançamentos, a indústria oportunizou uma experiência exclusiva de degustação para os convidados com coquetel assinado pela chef Mônica Ruschel, tendo é claro a aveia como protagonista. O evento também foi marcado por um bate-papo sobre saúde e esporte com a nutricionista Viviane Braz.