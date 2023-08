Brasil pode garantir exportações para a Argentina em yuan, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (23) que o governo encaminhou à Argentina uma proposta para que o país vizinho possa pagar por exportações brasileiras em yuan (moeda da China).

• LEIA TAMBÉM: Câmara aprova arcabouço fiscal com Fundeb e fundo do DF fora do limite de gastos

"Já encaminhamos para o governo da Argentina uma proposta de garantia em yuan das exportações brasileiras", disse Haddad em uma coletiva de imprensa em Joanesburgo (África do Sul). Segundo o ministro, a operação envolve a conversão direta do yuan para o real feita pelo Banco do Brasil em Londres.

Haddad também disse que a operação total é da ordem de US$ 100 a US$ 140 milhões.

"Para os exportadores brasileiros é uma coisa boa, será uma boa notícia se a Argentina concordar. Porque eles podem ter algum fluxo de venda dos seus produtos com 100% de garantia. Para o Brasil, sem problemas, porque o câmbio vai ser feito do yuan para o real e isso tranquiliza também o Tesouro Nacional, que não há risco de default. Uma garantia que o Tesouro considerou adequada e o Banco do Brasil concordou, nos moldes do que foi apresentado.", disse o ministro.

O governo brasileiro estuda há meses formas de ajudar a Argentina, imersa numa crise financeira e de liquidez que limita o acesso do país vizinho ao dólar.

Além da garantia para financiar exportações, o governo Lula tentou envolver o banco do Brics (chamado de Novo Banco de Desenvolvimento) em alguma operação de auxílio. Houve veto a qualquer tipo de ajuda direta, e o Brasil passou a focar na inclusão da Argentina como sócio do NDB.