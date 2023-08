Defensoria Pública de Minas Gerais entra com ação contra a 123Milhas

Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) entrou com uma ação civil pública contra a 123Milhas Viagens e Turismo e sua sócia Novum Investimentos Participações. Nela é pedido à empresa que faça a emissão das passagens aéreas contratadas ou que indenize os consumidores lesados pela suspensão de serviços. Na sexta-feira (18), a (DPMG) entrou com uma. Nela é pedido à empresa que. Na sexta-feira (18), a 123Milhas anunciou o cancelamento de pacotes Promo , prejudicando milhares de consumidores que haviam comprado a modalidade e tinham viagens programadas. • LEIA TAMBÉM: Advogada orienta consumidores da 123 Milhas lesados com cancelamento de pacotes

A ação foi protocolada nesta quarta-feira (23) na 15ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, "determinando que os consumidores lesados pelo cancelamento abrupto de pacotes de viagens e passagens aéreas, da linha Promo, vendidos pela operadora, sejam indenizados por danos morais coletivos ou que a empresa restabeleça o devido fornecimento dos serviços conforme foram comercializados", informou a DPMG.

Segundo a Defensoria, a ação tem por base o Código de Defesa do Consumidor, que pune casos de publicidade enganosa. Nela, os defensores pedem, além de indenização por danos morais coletivos "em razão da publicidade abusiva e danos ao mercado de consumo", que sejam executados os serviços contratados, como emissão das passagens aéreas e reserva das hospedagens "conforme datas e destinos escolhidos pelos consumidores em contrato".

Pede também ressarcimento do valor integral "em dinheiro e com atualização monetária", em caso de inexecução do serviço, bem como indenização por danos morais e materiais aos consumidores prejudicados; e que a Justiça desconsidere a personalidade jurídica da empresa responsável, para possibilitar que se atinja o patrimônio dos sócios, assegurando a reparação integral dos danos.

Na sexta-feira, a empresa divulgou um comunicado informando que suspendeu a emissão de passagens para embarque previsto entre setembro e dezembro deste ano. Na sequência, a empresa disse que os valores já pagos pelos clientes serão devolvidos em vouchers para compra na plataforma da própria 123 Milhas.

Os cancelamentos, segundo a agência de turismo, teriam ocorrido por "motivos alheios a sua vontade". Na segunda-feira (21), Cadastur). Na segunda-feira (21), o Ministério Turismo suspendeu a inscrição da agência 123Milhas do cadastro no sistema de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo ().

Com isso, a empresa fica impedida, por exemplo, de tomar empréstimos, de ser beneficiada de programas federais, além de perder acesso à medida fiscal do Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (Perc).

Paraíba

A Defensoria Pública da Paraíba também ingressou com uma ação similar contra a empresa, na segunda-feira, pelo mesmo motivo: a suspensão de pacotes de viagens da linha Promo. A ação pede o cumprimento dos contratos ou o ressarcimento dos valores pagos.

A Agência Brasil entrou em contato com a 123Milhas para se posicionar sobre a ação da DPMG, mas não obteve retorno até a publicação do texto.