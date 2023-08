Sine de Porto Alegre tem 1.492 vagas de emprego nesta semana

A semana começa 1.492 novas vagas de emprego no Sine Municipal, conforme informações da prefeitura de Porto Alegre. Destas, 73 são oportunidades exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).



Nas vagas gerais, destaque para 114 oportunidades para assistente de vendas, 98 para pedreiro e 60 para entrevistador de pesquisas de mercado. Para PCDs, há 40 vagas para auxiliar de linha de produção.



As oportunidades de emprego são para níveis variados de escolaridade. Muitas vagas também não exigem experiência, uma vez que é oferecido treinamento na própria empresa. Uma das principais exigências é a disponibilidade de horário.

Como se candidatar