Cristo Protetor é atração em Encantado

No final do mês de julho deste ano, o monumento do Cristo Protetor de Encantado, no Vale do Taquari, celebrou a marca de 200 mil visitantes. É um público grande, considerando que a abertura aos turistas ocorreu em maio de 2021.

Com a sua imponência, a estátua de Jesus Cristo já se tornou atração turística da região, atraindo visitantes de diversos estados brasileiros e de cerca de 50 países do mundo.

A estátua fica 436 metros acima no nível do mar, destacando-se na paisagem. O Cristo Protetor de Encantado é anunciado como a maior estátua cristã do mundo, referência que impulsiona o turismo religioso.

Agora, um pedaço do Cristo Protetor de Encantado será levado ao Vaticano para receber a bênção do Papa Francisco. A peça será entregue por um grupo formado por integrantes da Associação Amigos de Cristo Protetor e membros da Igreja Católica. A viagem para a Itália ocorre hoje, dia 21 de agosto, e a audiência com o sumo pontífice está marcada para o dia 30 de agosto.

O fragmento da mão direita, pesando cerca de 5kg e medindo aproximadamente 40 cm, seria leiloado e os recursos utilizados para a construção do monumento. Como a arrecadação de recursos com a comunidade foi o suficiente para concluir a estátua, o fragmento abençoado circulará pelas dioceses no Estado.