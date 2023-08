Evento da CMPC terá painel com um dos fundadores do movimento Capitalismo Consciente

A CMPC realiza na próxima quarta-feira (23) o Fórum de Sustentabilidade CMPC com a presença de Raj Sisodia, especialista em gestão, professor da Babson College e cofundador do movimento Capitalismo Consciente. Com o tema “O Biofuturo já começou”, o fórum terá ainda um painel com a participação do CEO do Grupo CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, que também é o diretor do Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD) .

Sisodia é autor dos best sellers Capitalismo Consciente e Empresas que Curam. Desde 2008, é considerado um dos principais difusores dos conceitos de valor compartilhado para os negócios. Em 2010, a partir de um estudo realizado em parceria com John Mackey, cofundador e CEO da Whole Foods Market, surgiu a teoria do Capitalismo Consciente. A pesquisa demonstrou que as empresas que mais lucravam também eram as organizações com características mais humanas. A partir disso, foi estabelecido um modelo de gestão em que as companhias geram valor não somente financeiro, mas intelectual, ecológico, social, emocional e ético – sem prejuízo no rendimento para acionistas e investidores.

O Fórum de Sustentabilidade CMPC será realizado no Teatro da Unisinos, em Porto Alegre, e será restrito a convidados. O objetivo é reunir lideranças nacionais e internacionais, além de autoridades do setor público, executivos da iniciativa privada, representantes da sociedade civil e da imprensa para debater a importância da agenda sustentável para o futuro da população e da economia global.

Sharon Bicca Treigue, diretora de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade da CMPC, destaca a importância de debater questões ligadas à sustentabilidade, tema presente na agenda da companhia com o projeto Bio CMPC. “Tivemos essa preocupação de trazer o tema para os demais empresários, de como colocar na agenda estratégica. na nossa está totalmente presente”, afirma.



A expectativa é que cerca de 250 pessoas participem do evento. Sharon visitou o Jornal do Comércio nesta sexta-feira (18) e foi recebida pelo diretor de Operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero. O Fórum de Sustentabilidade marca também o lançamento do novo posicionamento global da CMPC. A empresa chilena que possui unidade em Guaíba atua nos segmentos de celulose, produtos de higiene pessoal (tissue) e embalagens. Representante da bioeconomia, a CMPC tem as operações alicerçadas na sustentabilidade e na economia circular.







SERVIÇO



O que: Fórum de Sustentabilidade CMPC

Quando: quarta-feira, 23 de agosto

Horário: a partir das 8h30min

Local: Teatro Unisinos (av. Doutor Nilo Peçanha, 1.600)





PROGRAMAÇÃO

8h30min- Recepção

9h10min- Abertura

9h30min- Palestra com Raj Sisodia

10h30min- Painel com Francisco Ruiz-Tagle

11h- Debate

12h- Encerramento