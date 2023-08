Inovação e infraestrutura são apostas para o futuro

Produção industrial e no campo com olhos direcionados para os processos inovadores. Esta é a aposta do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), como afirma o vice-presidente do banco, Ranolfo Vieira Júnior.

"A aposta futura para fomento do banco não foge das vocações do Rio Grande do Sul para o campo, a industrialização de alimentos e a indústria também envolvida com o agronegócio. Em todos estes setores, inovação e tecnologia são vitais para garantir competitividade futura, e temos percebido que o setor entre os Vales e o Centro do Estado está muito consciente disso e buscando as soluções", explica Ranolfo.

Em julho, por exemplo, o BRDE ampliou em R$ 1 bilhão a possibilidade de operar fomentos pela Finep. Um recurso normalmente associado a instituições como universidades, nesta região está longe de ficar limitado a este universo. "Temos visto muitas empresas, inclusive de médio e até pequeno porte, buscando informações e recursos para modernizar seus processos", garante o executivo do BRDE.

São 107 municípios retratados nesta edição do Mapa Econômico, no miolo do Rio Grande do Sul, onde vivem, conforme o Censo 2022, 1,5 milhão de pessoas, ou 14,26% da população. Em 2020, que é o último ano com dados consolidados por municípios, as regiões Central, Alto Jacuí, Jacuí Centro e Vales do Rio Pardo, Taquari e Jaguari respondem por 11,2% do PIB do Rio Grande do Sul naquele ano, somando R$ 52,7 bilhões.

Para essas regiões, o BRDE destinou, nos últimos 10 anos, R$ 2,3 bilhões em recursos para projetos. O montante é equivale a 23,2% do total de R$ 9,9 bilhões desembolsados no período em todo o Estado. As regiões também foram destino de uma importante fatia dos recursos identificados por municípios no levantamento do Anuário de Investimentos, do JC, em 2022.

Foram R$ 2,5 bilhões identificados. A maior parte, R$ 2,1 bilhões, para o setor industrial. Lajeado, com seis projetos, e Santa Cruz do Sul, com cinco, foram os maiores beneficiados. Não à toa, entre os dois municípios que são centros de referência para os vales do Taquari e Rio Pardo estão entre os três maiores PIBs das regiões e registraram, entre 2010 e 2022, conforme o Censo, aumento populacional muito superior ao restante das regiões. Foram mais de 36 mil novos habitantes entre os dois municípios - 12,5% a mais em Santa Cruz do Sul e 22,8% em Lajeado -, enquanto entre todas as regiões retratadas neste capítulo do Mapa Econômico do RS, o crescimento populacional foi um pouco mais discreto, de 1,7%.

Com a economia aquecida, o volume de empreendedores dispostos a investir aumenta. As regiões tiveram aprovados 60 projetos para benefícios do Fundopem, resultando em

R$ 832,05 milhões, entre 2019 e 2023. Representam 18,6% dos 322 projetos aprovados no Rio Grande do Sul.

No balanço de investimentos garantidos pelo BRDE nos últimos 10 anos, 65% dos recursos foram destinados à cadeia do agro. Do campo até unidades de processamento e maquinário agrícola. Neste aspecto, estão nessas regiões alguns dos itens mais competitivos da agricultura gaúcha, como o fumo, a soja e a erva-mate. De acordo com a Secretaria Estadual do Planejamento, quatro municípios do Alto Jacuí - Não-Me-Toque, Ibirubá, Lagoa dos Três Cantos e Colorado -, onde a agricultura de precisão e a maior eficiência do plantio da soja são encontrados, têm os melhores índices de desenvolvimento socioeconômico do Estado.

O próximo passo no fomento, aponta Ranolfo Vieira Júnior, que também é diretor de Operações do BRDE, é garantir melhorias na infraestrutura da maior parte dos municípios destas regiões. Este é um item considerado fundamental para a atração de investimentos e oportunidades.

"Recentemente o BRDE atuou na estruturação das PPPs dos sistemas de iluminação pública de Santa Maria e Santa Cruz do Sul. Queremos ampliar esta possibilidade de parceria para outros municípios e outros serviços de infraestrutura", diz.

Para dar maior eficiência a este objetivo, Ranolfo destaca a recente nomeação de Leonardo Busato, ex-secretário estadual de PPPs e ex-titular da Fazenda. Busatto assumiu o cargo de diretor de Planejamento do BRDE.