Energia na água do centro do Rio Grande do Sul

O projeto é defendido com entusiasmo pelo prefeito de Pinhal Grande, Lucas Michelon. Ele afirma que há ideia de investimentos em infraestrutura para a estrada que leva à usina e para a implantação de um restaurante, além da reforma do salão que servirá como ponto de referência aos turistas.

"Toda a estrutura do município, desde a sua emancipação, foi pensada e executada a partir da Usina de Itaúba, que garante uma importante fatia na arrecadação do município, mas não podemos ficar dependentes de uma receita cada vez mais inconstante. Além do turismo, temos fomentado muito o setor primário, oferecendo melhores condições para que as famílias continuem produzindo", explica Michelon.

É que os números da economia de Pinhal Grande impressionam. O município de apenas 3,8 mil habitantes, com mais da metade na zona rural e com uma perda de 15% da sua população desde 2010, tem o quarto maior PIB da Região Central, com R$ 784,8 milhões, e o sexto maior VAB Industrial entre todas as regiões retratadas neste capítulo do Mapa Econômico do RS, com R$ 640,7 milhões.

Pinhal Grande produz energia e esta produção rendeu R$ 1,3 milhão em arrecadação ao município em 2022, ou 85% de todas as arrecadações industriais de Pinhal Grande.

A usina hidrelétrica de Itaúba, inaugurada em 1978, é a terceira de maior potencial no Rio Grande do Sul, com 500,4 megawatts de potência, e a principal na região Central do Estado. O reservatório ocupa quase 13 mil hectares. A região concentra um dos principais eixos na geração da energia hidrelétrica no Rio Grande do Sul.

Somente no Rio Jacuí, há outras duas usinas: UHE Dona Francisca, com 125 mW de potência, e UHE Jacuí, em Salto do Jacuí, com 180 mW. Ao todo, entre as regiões dos vales do Taquari, Rio Pardo, Jaguari, Alto Jacuí, Central e Centro Jacuí, são 14 usinas instaladas, somando 875,17 mW de potência, que significam 17% do total de 5,12 mil mW instalados em hidrelétricas em todo o Estado.