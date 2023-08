Prêmio Exportação RS reconhece 69 empresas gaúchas pelo desempenho internacional

A cerimônia de entrega do Prêmio Exportação RS 2023 foi realizada na noite desta quinta-feira, na Casa NTX, em Porto Alegre. Nesta edição, que celebrou os 51 anos do prêmio, 69 empresas receberam o reconhecimento. Durante a solenidade, foi entregue a Distinção Especial de Exportador Diamante, por conquistar dez edições, e a Distinção Especial de Exportador Ouro, por vencer cinco vezes, respectivamente, para quatro e nove companhias. O presidente da Randoncorp, Daniel Randon, foi homenageado como Personalidade Competitividade Internacional 2023.

O prêmio reconhece as empresas gaúchas que obtiveram os melhores resultados mercadológicos e desenvolveram estratégias inovadoras para expor e comercializar produtos no mercado internacional. Em mais de 50 anos, a homenagem reconheceu mais de 700 empresas de diferentes áreas do cenário exportador gaúcho.

O presidente do Conselho do Prêmio Exportação RS, Fabrício Forest, destacou que o prêmio ao longo dos seus 51 anos têm contribuído para ajudar o crescimento das exportações gaúchas. "O nosso lema é reconhecer para inspirar, ou seja, a Conselho procura reconhecer as melhores práticas e as empresas que são as mais competitivas globalmente do Rio Grande do Sul", explica. Segundo o dirigente, a distinção tem o objetivo de inspirar as próximas empresas que ainda não venceram o prêmio ou que estão começando na atividade exportadora.

Conforme Forest, o Conselho do Prêmio Exportação RS, ao longo do ano, desenvolve diversas ações para entregar os mais variados conteúdos aos exportadores, como a realização de arenas e palestras. "Trouxemos especialistas de fora do Brasil para conversar sobre exportação porque nosso objetivo com esses encontros é que a comunidade exportadora gaúcha troque ideias e cresça para trazer mais desenvolvimento, emprego e crescimento para o Rio Grande do Sul."

Em 2022 a premiação completou 50 anos de existência e o número alcançou 68 organizações vencedoras. Neste ano, foi estabelecido o recorde com 69 companhias. Confira a lista completa dos premiados no site do Jornal do Comércio.