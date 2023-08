Charrua chega à marca de 300 postos e quer levar bandeira a mais cidades do Sul

“Queremos continuar crescendo no Rio Grande do Sul, onde estamos presentes em aproximadamente 200 municípios”, diz Argenta. Os revendedores, até então localizados principalmente em cidades de pequeno porte, atualmente estão também na capital Porto Alegre, com quatro postos da marca Charrua. São mais de mil cidades na região Sul . “A estratégia para a expansão é abrir novas unidades nos municípios onde ainda não temos atuação”, cita o diretor Comercial, Luiz Henrique Merello. Em Santa Catarina, a bandeira está presente com nove postos, no Oeste e Litoral. “E estamos na iminência de expandir no Paraná, dentro do planejamento que realizamos”, prevê Cremer.

“Além de ser emblemático, demonstra a confiança que hoje os revendedores, nossos parceiros, têm na marca”, avalia Neco Argenta, presidente das Empresas SIM, grupo do qual a Charrua faz parte. A previsão do diretor executivo da Charrua, Dag Cremer, é que até 20 novas unidades sejam incluídas à rede até o final de 2023 , totalizando em torno de 90 unidades por ano até 2025.

A distribuidora Charrua chegou ao 300º posto de combustível , atuando no mercado de postos bandeirados no Sul do País. A nova operação estará localizada em Lajeado e a meta da companhia é alcançar 500 postos até o ano de 2025 . Assim, consolida a posição como a maior distribuidora regional dos estados do Sul, incluindo Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e prestes a chegar ao Paraná.

Produtos e serviços na estratégia de expansão

A Charrua definiu estratégias com os revendedores para impulsionar a consolidação da marca na região Sul. Além de investir no relacionamento e no apoio aos postos em suas operações, esse trabalho inclui serviços, como lojas de conveniências nos locais de abastecimento, e em produtos como a Charrua Plus, a gasolina com aditivação especial da marca.

“Estamos entrando neste mercado e tendo um retorno bastante positivo do consumidor”, afirma Cremer. Ele cita, ainda, treinamento dos frentistas, mecanismos de controle de qualidade do combustível e a parceria com lubrificantes Petronas, para troca de óleo, como aspectos fundamentais no projeto de expansão. A empresa definiu também, entre seus pilares para a ampliação, a estruturação de app, que começará a ser disponibilizado pelos revendedores em uma plataforma digital única. “Cada posto poderá fazer sua promoção dentro do aplicativo Charrua”, destaca Cremer.

Uma outra novidade é a apresentação de uma nova identidade visual, em que a figura do índio Charrua foi valorizada, ressaltando a força, a história de confiança e as conquistas que vêm pela frente. Os povos Charruas habitavam regiões do Sul do Continente e eram conhecidos por sua bravura. A história da distribuidora Charrua começou em 1997 e, em 2022, passou a fazer parte das Empresas SIM. A distribuidora está no ranking das 15 maiores distribuidoras do país, sendo a quinta maior do Sul.