A terra onde as máquinas transformam o campo

A cadeia produtiva mobilizada no Alto Jacuí, a partir do boom da soja, foi muito além da relação direta com o grão. A vitrine da transformação se vê a cada ano, com a Expodireto, em Não-Me-Toque. A feira movimentou, em 2023,

R$ 7 bilhões. E o município de 17,8 mil habitantes recebeu o título de capital nacional da agricultura de precisão.

Roster, Jan, Grazmec e a Stahar e Stara - que têm origem na mesma família, vinda da Holanda no pós-guerra - formam este parque industrial fornecedor de máquinas agrícolas com alta tecnologia embarcada.

"Iniciamos em 2000 um projeto inovador, o Aquarius, com o objetivo de transformar a produção de máquinas e nos dar um diferencial no mercado. Era a cultura do manejo de precisão, com máquinas que levam em conta desde amostras de solo, leitura de cada ponto da propriedade para que o plantio seja adequado e com a menor perda possível. Partimos em busca dessa tecnologia, hoje, a tecnologia é desenvolvida em Não-Me-Toque e enviada para o mundo", diz o diretor-presidente da Stara, Átila Stapelbroek Trennepohl.

A empresa exporta em torno de 10% da sua produção para mais de 35 países. Os pulverizadores lideram as vendas ao mercado externo de Não-Me-Toque, que neste ano ocupa o 20º lugar no ranking estadual de municípios exportadores, tendo comercializado US$ 60,5 milhões - pouco mais de R$ 285 milhões - entre janeiro e junho deste ano.

A família Stapelbroek, com tradição em ferraria e agricultura, chegou ao município do Alto Jacuí na década de 1950. E se deparou com uma comunidade que vivia da agricultura manual. Estava criada uma oportunidade de desenvolvimento, que começou com uma pequena ferraria e logo avançou para a criação de pequenas e úteis máquinas que ajudavam o homem no campo.

Em 1968, Johannes Bernardus Stapelbroek e os filhos Johannes, Franciscus e Harrie lançaram a primeira capinadeira dirigível e com braços flutuantes do Brasil.

Era um diferencial que só evoluiria nas décadas seguintes. Hoje, a planta industrial fica a cerca de 300 metros do parque da Expodireto, organizada pela Cotrijal, no município. É lá que, segundo Átila Trennepohl, acontecem os grandes lançamentos da Stara ao agro brasileiro e mundial, com eficiência comprovada em números.

De acordo com o presidente da Cotrijal, Nei Manica, a agricultura de precisão desenvolvida no Alto Jacuí garante em torno de 10 sacas a mais do que a média em cada hectare de soja plantada. Para que se tenha uma ideia, mesmo sem as maiores áreas cultivadas, Colorado, Ibirubá, Santa Bárbara do Sul, Saldanha Marinho e Não-Me-Toque estão entre os 10 municípios com maior eficiência no plantio da soja. Todos acima de 4,2 toneladas por hectare plantado.