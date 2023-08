Indústria gaúcha vê com preocupação as relações comerciais com a Argentina

As exportações da indústria gaúcha para a Argentina tiveram uma queda de 10% no período de janeiro a julho deste ano. Esse dado faz parte do recente relatório apresentado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) e comentado pelo economista-chefe da entidade, Giovani Baggio, ao Jornal do Comércio.

O economista lamenta que a Argentina venha apresentando um cenário bastante conturbado em sua economia. “Ficamos muito prejudicados, porque a Argentina era um destino muito forte. Inclusive, muitas empresas gaúchas têm unidades lá, justamente, pela proximidade e pela interligação comercial binacional”, comenta.



Baggio diz que a China, os Estados Unidos e a Argentina são os principais parceiros comerciais. Segundo ele, hoje a China está com dificuldades, já os Estados Unidos têm uma economia ainda forte, mas também com uma elevação nos juros e pode começar uma desaceleração. Enquanto isso, a Argentina vive um período muito conturbado.



O economista lembra que olhando para a série histórica das exportações da indústria do Rio Grande do Sul para a Argentina, em meados de 2018, as relações comerciais binacionais tiveram um bom momento. “O Rio Grande do Sul chegou a exportar para a Argentina, em bases anuais, perto da casa de US$ 2 bilhões”, destaca.



Baggio diz que a situação comercial sofreu um revés com a pandemia: um momento em que o envio de produtos do Rio Grande do Sul para a Argentina sofreu uma redução de volume. Ele lembra ainda que quando as coisas já começavam a se desenhar positivamente, em meados de 2021 e início de 2022, houve um agravamento na Argentina por uma série de fatores.



“Atualmente, o Rio Grande do Sul está enviando para a Argentina algo próximo da casa de US$ 1 bilhão, em bases anuais. Então, esse é um volume muito menor do que nós tivemos na série histórica”, informa. O Estado tradicionalmente exporta para a Argentina produtos do setor metalmecânico, como por exemplo, máquinas e equipamentos de transporte.



O economista explica que o peso argentino desvalorizou recentemente muito mais em relação ao dólar, tornando o momento atual mais difícil. Ele fala que não há um conselho para ser dado, porém, o momento é de observar o desenrolar dos acontecimentos no país vizinho. “A gente, por enquanto, não percebe nenhum vetor que traga melhora para esse quadro”, conclui.