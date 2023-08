Rio Grande do Sul tem a participação de 8% no mercado nacional de seguros

"O Rio Grande do Sul tem uma participação de aproximadamente 8% no mercado nacional de seguros. O mercado gaúcho é caracterizado pela predominância das carteiras de seguro agrícola, de seguro patrimonial, residencial, empresarial e de grande riscos. Nos primeiros cinco meses deste ano, o mercado do Rio Grande do Sul cresceu 13,5% muito próximo da média nacional". A análise foi feita pelo diretor-presidente do Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul (SindSegRS), Guilherme Bini, durante o almoço de aniversário de 128 anos da entidade realizado nesta segunda-feira (14) no Palácio do Comércio, em Porto Alegre.

Segundo Bini, o aumento do seguro rural no Estado é decorrente de um ciclo de problemas climáticos que ocorreram nos últimos anos no território gaúcho. "Os produtores rurais do Rio Grande do Sul perceberam que eles precisam cada vez mais do seguro e as seguradoras têm cumprido a sua função que é indenizar", destaca.

Outro ponto destacado no mercado gaúcho pelo presidente do SindSegRS é a aquisição do seguro residencial em razão dos ciclones. "Tivemos mais de mil acionamentos das seguradoras entre empresas e pessoas físicas para sinistros causados pelos vendavais e pelos alagamentos. A sociedade se restabelece muito rápida quando ela tem um seguro", explica.

Segundo Bini, em parceria com a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) a entidade está desenvolvendo projetos para que mais pessoas tenham seguros. "Queremos aumentar a participação da sociedade com seguros, ou seja, que mais pessoas tenham seguros", ressalta. Para o diretor-presidente da SindSegRS, as seguradoras terão que ser criativas e criar produtos novos voltado para pessoas de baixa e para quem nunca teve nenhum tipo de seguro. "O Rio Grande do Sul tem muito a contribuir para aumentar o número de segurados", acrescenta.



De acordo com o diretor-presidente do Sindicato, o seguro rural é mais forte no Rio Grande do Sul do que em outras regiões do País. Segundo Bini, o Estado tem 8,5% de participação no agronegócio do Brasil, mas tem quase 20% de participação no seguro rural. "Queremos mostrar à sociedade que o seguro pode ser acessível e adequado a diversos perfis. A estimativa é que a iniciativa impacte mais de 57 milhões de brasileiros.

Um levantamento da CNSeg mostrou que é devolvido à sociedade, por ano, mais de R$ 300 bilhões em indenizações, benefícios e resgates de seguros de vida, rural, saúde, carro, proteção contra inadimplência e tantos outros. O setor emprega mais de 250 mil pessoas de forma direta e indireta. O Rio Grande do Sul possui 3,5 milhões de beneficiários de planos de saúde - médico hospitalar e exclusivamente odontológicos, o que representa 4,4% do número de beneficiários nacional. O Estado possui 61 operadoras. Conforme Bini, o mercado de seguros trabalha continuamente na criação de produtos e melhores coberturas para pessoas e empresas. "O mercado de seguros tem atualmente mais de R$ 1,3 trilhão em reservas técnicas aplicadas no desenvolvimento da economia brasileira.