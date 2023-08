Reforma tributária e taxa de juros dominam debates no V Encontro de Economia do Corecon-RS

A reforma tributária, a taxa de juros e os avanços do uso da Inteligência Artificial (AI), com o ChatGPT, foram alguns dos temas debatidos neste sábado (12) durante o V Encontro de Economia. O evento, promovido pelo Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul (Corecon-RS), reuniu em torno de 500 pessoas no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre.

De acordo com o presidente do Corecon, Guilherme Stein, o encontro é uma grande celebração da Ciência Econômica e de suas diversas aplicações, favorecendo um momento de aprendizado, networking e colaboração. Stein diz que neste ano o evento abriu espaço para o aprofundamento de assuntos relevantes como a reforma tributária e as suas implicações para os diversos setores da economia, além de temas como inovação e ciência de dados, considerados muito relevantes.

“O ChatGPT é (um assunto) que vem ganhando muito destaque e como a AI pode modificar o futuro da profissão de economista, além do futuro de outras categorias. A questão é como o economista irá se inserir dentro desta nova realidade”, comenta Stein.

Pela manhã, o painel “RS Perspectivas Setoriais” reuniu Giovani Baggio, economista-chefe da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Oscar Frank Junior, economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL/POA) e Patrícia Palermo, economista-chefe da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio).

Patrícia analisa que a redução da taxa básica de juros pelo Banco Central (BC) vai trazer benefícios para o comércio a médio prazo. “Já no curto prazo não mudará praticamente nada, isto porque os consumidores se financiam a pré-fixado. Ou seja, todas as dívidas tomadas no passado continuam rolando nas mesmas taxas, a questão são os novos empréstimos”, explica.

Segundo a economista, houve uma “seca”, no mercado de crédito em virtude da inadimplência. “Então, além das taxas de juros caírem, a gente tem que ter dentro das instituições financeiras também mais abertura deste crédito para que ele possa chegar nas pessoas”, diz.

Baggio ressalta que a redução da taxa de juros é um fator muito importante para o setor industrial e, principalmente, para o Estado. “Nós temos uma indústria muito voltada para a produção de bens de capital. Então, se o juro está alto, as empresas não conseguem aumentar a capacidade produtiva, tendo dificuldade para capital de giro”, destaca.

Segundo o economista da Fiergs, aquelas empresas que compram produtos gaúchos também são afetadas por essa realidade. “Nossa expectativa com essa redução de juros, dada a defasagem que existe e para começar, realmente, a abaixar as taxas e melhorar as condições, deve demorar de seis a 12 meses”, projeta.

Na avaliação de Baggio, o cenário atual é bastante negativo para a indústria uma vez que a taxa de juros é um dos elementos envolvidos na dinâmica que leva os empresários a investirem. “Eles precisam ter um mínimo de previsibilidade e de confiança em relação ao que vai acontecer. Para que ele tenha um ambiente para os negócios favorável, o governo tem que dar continuidade (aos processos), que não retroceda nas reformas já realizadas”, afirma.

Outro temaque entrou na pauta do debate foi a reforma tributária. Patrícia aponta que ainda existem incertezas em relação ao assunto. “Da forma como ela está desenhada, a reforma tributária produzirá os seus primeiros impactos lá em 2026 e, mesmo assim, será para conhecermos, simplesmente, o modo de apuração, porque não vai ter mudança de carga”, afirma.

Por outro lado, a economista-chefe da Fecomércio comenta que a reforma tributária representa um avanço. “Se tem um avanço, em linhas gerais, o que pode ser feito é dentro desse debate, dentro do Senado Federal e principalmente na formatação das leis complementares, se desenhar o melhor arranjo, para que, efetivamente, a gente consiga sair com um ponto positivo e com ganhos significativos”.

Baggio salientou que a reforma tributária é importante e lembra que é algo que vem sendo discutido há aproximadamente 40 anos. De acordo com ele, para o setor industrial é importante que isto ocorra e com a simplificação, o Brasil vai se aproximar dos principais países do mundo. Baggio lembra que o setor industrial, por apresentar uma cadeia de produção, é afetado pelos impostos que se sobrepõem, prejudicando, deste modo, a competitividade no cenário internacional.

Com relação ao novo PAC anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira (11), Baggio diz que o Brasil precisa melhorar a sua infraestrutura para diminuir custos, também para escoamento da produção. Um dos pontos positivos, segundo ele, nessa divulgação do governo, é a abertura de espaço para iniciativa privada e é essencial, uma vez que o governo não tem capacidade para colocar todos os recursos necessários. “A gente precisa desenhar contratos e incentivos para que as coisas funcionem. Nós observamos que nas outras edições do PAC muitos projetos acabam não saindo do papel. Então, esse é o nosso receio”, acrescenta.

O V Encontro de Economia ocorre até o final da tarde. Ao longo do dia, participam ainda nomes como Zeina Latif, consultora econômica e sócia da Gibraltar Consulting, Aod Cunha, economista, e outros.