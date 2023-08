Evento inédito na América Latina, Casa Ferrari, terá degustação de azeite de oliva gaúcho, eleito o melhor azeite de oliva do Brasil. Na próxima sexta-feira, dia 18 de agosto, a partir das 14h, o azeite de oliva da Estância das Oliveiras – eleito o melhor azeite de oliva do Brasil e entre os 10 melhores do mundo pela competição TerraOlivo (Israel), e com mais de 40 premiações internacionais apenas em 2023 – será uma das seletas experiências que foram convidadas a participar da primeira edição na América Latina da Casa Ferrari que ocorrerá em Gramado.

O evento, promovido pela marca italiana de carros esportivos de alto padrão, terá a participação de um grupo de empresas expondo produtos de qualidade premium em seus mercados.

“No mundo automobilístico, a Ferrari possui reputação e qualidade inconfundíveis. No mundo dos azeites, o “ouro líquido” da Estância das Oliveiras, um azeite 100% gaúcho, já conquistou reconhecimentos em países milenares na produção de azeite e agora fecha esta parceria com a Casa Ferrari. Ser convidado pela Ferrari para participar de uma experiência como esta é um feito inédito para o mercado de azeites Brasileiros, colocando os azeites gaúchos em um patamar de exclusividade e luxo internacional”, enfatiza Rafael Goelzer, sócio-diretor da Estância das Oliveiras

O evento Casa Ferrari ocorre no período de 11 a 19 de agosto, em Gramado, além da Estância das Oliveiras contará também com marcas como Veouve Clicquot, Dom Pérignon, Azimut Yachts e outras referências de luxo internacionais.



Destaque internacional

A Estância das Oliveiras, recentemente foi reconhecida com 20 premiações. O fato ocorreu na competição EVO iOOC na Itália, uma das mais qualificadas do mundo, anunciou os vencedores. Naquela oportunidade, a Estância das Oliveiras enviou sete azeites e todos foram premiados. Foram seis medalhas de ouro e uma de prata.

Safra 2023

A Safra 2023 da Estância das Oliveiras já é reconhecida internacionalmente. Algumas das melhores competições de azeite de oliva extravirgem do mundo ocorridas no Japão, na Grécia e na Itália, elegeram, em maio deste ano, os melhores azeites de oliva extravirgens do mundo, e a Estância das Oliveiras, agroindústria gaúcha, localizada em Viamão, recebeu 20 premiações comprovando a qualidade de classe mundial de seus azeites de oliva extra virgens.

No Japão, prêmio Olive Japan, foram três medalhas de ouro e três de prata. As primeiras posições ficaram com “Los Dos”, “Frantoio” e “Signature” e, na sequência, o “Blend Exclusivo”, “Arbequina” e “Koroneiki”.

Já, a competição iOOC Athena – Grécia (Athena International Olive Oil Competition), premiou seis azeites de oliva da Estância, sendo quatro com medalhas de ouro, um duplo ouro, um prata e melhor varietal da competição. São eles: “Frantoio” (medalha dupla de ouro e eleito melhor Frantoio da competição), “Los Dos”, “Blend Exclusivo”, “Signature” e “Arbequina”. “Koroneiki” recebeu a medalha de prata.

Concurso mundial na Itália

“Neste ano, no mês de maio, no concurso mundial EVO iOOC da Itália a Estância das Oliveiras enviou sete azeites e todos foram premiados. Seis medalhas de ouro e uma de prata. Os azeites condecorados com a medalha de ouro foram “Blend Exclusivo”, “Signature”, “Los Dos”, “Koroneiki”, “Arbequina” e “Frantoio”. “Coratina” ficou com a medalha de Prata”, comenta, Goelzer. Ele destaca que o prêmio EVO iOOC Itália possui uma das mais qualificadas bancas de juízes. “São 22 juízes de 12 países diferentes”.

O sócio-diretor da Estância das Oliveiras também lembra que em todas estas premiações as avaliações são às cegas (juízes não tem acesso a marca do azeite ou país que estão avaliando) e os principais produtores mundiais enviam seus melhores azeites para o concurso.

“É uma honra recebermos 20 prêmios em apenas três competições logo após a safra de 2023 se completar. Esses anúncios mostram que mantemos a nossa qualidade e reconhecimento em competições internacionais”, diz. Ele cita que a Grécia, por exemplo, é uma região com história milenar na produção de azeite de oliva. A Itália, um dos mais qualificados concursos do mundo.

“Nós trabalhamos com excelência, atingindo todos os níveis de qualidade e produtividade desde a plantação até a safra deste ano. Em 2023, todos os nossos azeites ficaram com acidez de 0,1%, uma conquista gigante, que demonstra nossa qualidade”, explica.



Azeites de oliva extra-virgens premiados

Blend exclusivo (Blend produzido com as azeitonas Arbequina, Arbosana, Koroneiki)

Azeite complexo (notas maduras, verdes e florais), banana madura, framboesa, maçã, flores brancas e nota verde delicada de grama cortada no fechamento. Picância e amargor média e persistente. Perfil: maduro/verde.

Signature (Blend produzido com as azeitonas Koroneiki, Coratina, Frantoio)

Azeite herbácio, ervas frescas (sálvia e manjerona), tomate verde, noz verde, radite e chicória. Picância, amargor alto e persistente. Perfil: verde

Los Dos (Blend produzido com as azeitonas Ascolana e Picual).

Azeite de blend médio, feito com duas variedades de azeitona em homenagem aos meus filhos gêmeos (Bento e João). Notas de banana, maçã verde, flores do campo, tomate verde e manjericão. Picância e amargor médio e persistente. Perfil: verde/ maduro.

Koroneiki (Monovarietal)

Azeite médio/intenso, grama cortada, alcachofra, noz verde, chicória, rúcula e tomate verde. Picância e amargor alto e persistente. Perfil: verde.

Arbequina (Monovarietal)

Azeite delicado, floral, banana madura, goiaba, maçã verde. Picância e amargor suave a médio. Perfil: maduro.

Frantoio (Monovarietal)

Azeite intenso e herbácio, de perfil verde, sobressaindo notas de ervas frescas, rúcula, tomate verde, maçã verde e amêndoas, picância e amargor alto e persistente. Perfil: verde

Coratina: (Monovarietal)

Azeite intenso, de perfil verde, sobressaindo notas de ervas aromáticas, folha masserada, tomate verde, amêndoa verde, picancia e amargor alto e persistente.

Perfil: verde.