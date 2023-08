Sistema Ocergs lança 6ª edição do prêmio de jornalismo com incremento das premiações

O Sistema Ocergs, que reúne as cooperativas do Rio Grande do Sul, está com inscrições abertas para a sexta edição do Prêmio Cooperativismo Gaúcho de Jornalismo. A premiação tem o objetivo de reconhecer trabalhos jornalísticos que valorizem os reflexos econômicos e sociais promovidos pelo cooperativismo gaúcho. As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de agosto.

Esta edição conta com uma novidade: o Jornalismo Universitário foi incluído na premiação, que passa a contar com sete categorias:

Jornalismo Impresso

Telejornalismo

Webjornalismo

Radiojornalismo

Fotojornalismo

Mídia Cooperativa

Jornalismo Universitário

“Neste ano, temos o apoio da Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas) o que deve ampliar o alcance do prêmio, que já se consolidou no cenário dos reconhecimentos da imprensa gaúcha”, afirma o assessor de Comunicação do Sistema Ocergs, Leonardo Machado, que esteve no Jornal do Comércio para apresentar o concurso. A sexta edição do Prêmio conta com o patrocínio da Central Sicredi Sul/Sudeste, da Unicred Central Geração e da Unimed Federação/RS.

Além da Fenaj, o Sindicato dos Jornalistas do RS (Sindijors), a Associação dos Repórteres Fotográficos do RS (Arfoc-RS) e a Associação Riograndense de Imprensa (ARI) também apoiam a premiação.

O reconhecimento totaliza R$ 75 mil em prêmios divididos entre todos os vencedores. Aqueles que ficarem em primeiro lugar, receberão um prêmio de R$ 7,5 mil, enquanto os segundos colocados faturam R$ 5 mil cada.

publicadas no período de 1 de junho de 2022 até 31 de agosto do 2023. A inscrição é gratuita e pode ser feita por meio do formulário disponível no link Cada jornalista pode inscrever até três matérias que tenham sido. A inscrição é gratuita e pode ser feita por meio do

Na categoria universitária podem concorrer estudantes de Jornalismo que estejam cursando a faculdade a partir do 3º semestre. quem vencer irá levar para casa um gravador digital portátil. Já o segundo colocado ganhará um microfone de lapela.

Neste ano, a entrega dos prêmios será realizada em Gramado, onde, nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro, irá ocorrer o Fórum dos Presidentes, que reunirá as principais lideranças do cooperativismo gaúcho.