Para Aod Cunha, o Rio Grande do Sul precisa melhorar a qualidade da educação

"O governo do Rio Grande do Sul precisa melhorar muito a qualidade da educação, ou seja, a formação do capital humano. Além disso, o Estado precisa formar e reter mais os talentos e atrair mais pessoas. As empresas se instalam e se desenvolvem onde existe capital humano qualificado e formação profissional de boa qualidade." A avaliação foi feita nesta quinta-feira (9) pelo economista Aod Cunha, ex-secretário estadual da Fazenda, que participou do Tá na Mesa da Federasul onde abordou o tema "Desafios para o desenvolvimento econômico gaúcho". Segundo Cunha, O Rio Grande do Sul precisa voltar a ambicionar ser um dos melhores na educação do Brasil. "O Estado, durante muito tempo, nas décadas de 1950, 1960 e 1970, foi reconhecido por ter uma educação melhor que o resto do Brasil. Infelizmente, perdemos isso", ressalta.

Para o economista, o Estado melhorou a sua situação fiscal em relação ao que era há pelo menos sete anos e está com a folha de pagamento do funcionalismo em dia. "O Estado não pode descuidar dessas tarefas", explica. Conforme Cunha, o governo estadual precisa fazer o básico que é manter as contas em ordem e ter boas políticas públicas. "Temos uma vocação empresarial interessante em diversas frentes. Porém, o Estado precisa ser mais atrativo tanto para empresas quanto para pessoas", acrescenta.

De acordo com o economista, o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que de 2010 a 2022 o crescimento populacional no Rio Grande do Sul foi pouco acima de 1,7%. Já em Santa Catarina o percentual chegou a 21% - os catarinenses perderam apenas para o estado de Roraima. "O que explica essa diferença se temos a mesmo taxa de natalidade e a mesma expectativa de vida dos catarinenses?, questiona". Conforme Aod Cunha, o crescimento de Santa Catarina é explicado pelo fluxo migratório, ou seja, mais pessoas de diferentes cidades brasileiras estão indo para o estado catarinense. Para Cunha, o Rio Grande do Sul precisa trazer mais pessoas qualificadas e empresas e fazer com que o Estado se torne mais atrativo para as pessoas viverem. Segundo o economista, a qualidade do capital humano é um ponto favorável para atrair empresas.

Conforme Cunha, o Rio Grande do Sul tem uma economia ligada ao agronegócio, bastante dinâmica, que continua indo bem. "O caminho do sucesso está na inovação e na tecnologia. Isso pode valer tanto para o agronegócio, mas também para indústria e os serviços", destaca. Para o economista, unir o setor privado e as universidades em busca de inovação e empreendedorismo é extremamente importante. O ex-secretário da Fazenda disse que a educação no Rio Grande do Sul nas últimas décadas não avançou tanto na rede pública estadual quanto na educação privada. "O Rio Grande do Sul já foi conhecido como o Estado de melhor qualidade de vida e de educação. Se não acontecer uma mudança no quadro, sentiremos os impactos no futuro", ressalta. Aod Cunha explica que as escolas privadas de Porto Alegre não constam entre as dez primeiras do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e nem entre as 100 primeiras posições. De acordo com o economista, as escolas privadas de Fortaleza, no Ceará, estão entre as 10 primeiras no último Enem. "O sucesso das instituições de ensino cearense é explicado pelo investimento constante de diversos governos sejam eles de esquerda ou de direita na educação pública e privada do Ceará", acrescenta.