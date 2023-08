Bancos esclarecem diferença entre o Pix e a moeda digital Drex

a nova moeda digital brasileira, batizada de Drex Divulgada pelo Banco Central nesta segunda-feira (7),, ainda gera algumas dúvidas. Há quem confunda a novidade com o Pix.

O gerente do Sistema de Pagamento Instantâneo do Banrisul, Rafael Pierozan, esclarece que o Pix é um meio de pagamento, enquanto o Drex é a própria moeda.

“O assunto é bem extenso, mas o Pix é a ferramenta que permite fazer pagamentos e transferências usando dinheiro da conta corrente. O real digital não é um meio de pagamento, é emitido de forma digital pelo Banco Central”, detalha. No mundo, a modalidade é conhecida pela sigla em inglês CBBC (central bank digital currency).

A partir do momento que os brasileiros tiverem recurso, se abrirão possibilidades de mercado a produtos específicos. Hoje, em um contrato de prestação de serviço, por exemplo, na hora do pagamento, há uma quebra no fluxo para fazer uma TED ou Pix. Com a carteira digital, é possível criar um “smart contract”, o que incluiria disparo de gatilhos financeiros automáticos.

“A intenção é criar uma nova forma da moeda, digitalizada, emitida pelo Banco Central e que sirva como meio de pagamento nativo digital”, resume Pierozan, acrescentando que trata-se de mais um passo em direção à modernização.

Segundo a Itaú Digital Assets, o PIX representa um arranjo de transações instantâneas entre duas partes. Já o DREX é a representação da própria moeda, o Real, em um ambiente blockchain, assimilando algumas das vantagens introduzidas por essa tecnologia e possibilitando novos serviços financeiros, como a utilização do conceito de contratos inteligentes.

A expectativa é que a novidade entre em operação em 2024. Diferentemente das criptomoedas, cuja cotação é atrelada à demanda e à oferta e tem bastante volatilidade, o Drex terá o mesmo valor do real. Cada R$ 1 valerá 1 Drex.