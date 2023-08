Indústria química nacional chama a atenção para desequilíbrio causado por entrada de produtos importados

Sofrendo com os impactos da alta importação de produtos químicos , principalmente dos Estados Unidos e da China, os empresários brasileiros do setor pretendem alertar a classe política sobre sua atual situação. Uma ação nesse sentido, desencadeada pela Frente Parlamentar da Química, em parceria com as empresas Braskem, Indorama-Oxiteno e Innova, promoverá na próxima segunda-feira (14) uma visita ao Polo Petroquímico de Triunfo, com a presença do governador Eduardo Leite e de vários deputados.

O presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), André Passos Cordeiro, destaca que a intenção é resgatar a relevância do segmento químico no País. "Quando você vê uma petroquímica em funcionamento, percebe a real importância dessa indústria para o Estado e para o Brasil", enfatiza o dirigente. No primeiro semestre de 2023 , em relação ao mesmo período do ano passado, o déficit na balança comercial do setor químico nacional foi da ordem de US$ 23,7 bilhões . As importações somaram US$ 31,2 bilhões e foram identificados aumentos significativos nas quantidades físicas importadas de resinas termoplásticas (30,6%), intermediários para detergentes (20,7%), fibras sintéticas (17,3%) e petroquímicos básicos (9,7%). As exportações brasileiras de produtos químicos somaram US$ 7,5 bilhões no semestre.

Essa condição, alerta o presidente-executivo da Abiquim, envolveu também uma queda na produção nacional de produtos químicos de uso industrial na ordem de 9,7% . O dirigente detalha que essa forte entrada de artigos químicos de outras nações se deve à queda média de 15% no preço desses itens. Ele explica que essa situação ocorre porque a China compra petróleo russo abaixo do custo do mercado internacional (algo causado pela guerra na Ucrânia) e os Estados Unidos têm um preço muito competitivo para o gás natural.

Outro fator que pesa contra a indústria química nacional, segundo Cordeiro, é que o segmento tem feito investimentos pesados ​​para reduzir a emissão de gases de efeito estufa durante seu processo produtivo e muitas empresas internacionais não têm adotado as mesmas medidas. "Com esta visita (ao Polo Petroquímico de Triunfo), estamos fazendo um apelo para que o médico, que no caso é o governo federal e também os governos estaduais, nos receite um medicamento para resistir a esse ataque viral", diz o presidente executivo da Abiquim. Para ele, é preciso tomar mais de um "remédio" para amenizar a situação como, por exemplo, mudanças tarifárias e a disponibilização de uma matéria-prima com custo mais competitivo.