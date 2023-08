Agi fecha semestre com lucro 238,5% superior

O Agibank superou, no primeiro semestre de 2023, o resultado atingido durante todo o ano de 2022, alcançando um novo recorde de lucratividade. A instituição registrou R$ 146,6 milhões de lucro líquido, avanço de 238,5% em relação ao seis primeiros meses do ano passado. Em junho de 2023, o banco ultrapassou a marca de 2,2 milhões de clientes ativos, com uma média de cinco produtos ativos por correntista. Para coroar esse resultado, na semana passada o Agi apareceu como um dos destaques na categoria Neobanking de um pioneiro ranking sobre as 200 maiores fintechs globais, idealizado pela CNBC (canal de notícias econômicas) e pelo Statista, plataforma de geração de dados. Foram avaliadas mais de 1,5 mil startups do segmento financeiro de todo o mundo, e a instituição financeira gaúcha apareceu entre as cinco brasileiras listadas. A carteira de crédito bruta do Agi atingiu R$ 12,5 bilhões, um avanço de 48,0% quando comparado a junho de 2022, e de 10,8% em relação ao primeiro trimestre de 2023. A trajetória de alteração gradual do perfil de crédito se manteve, favorecendo linhas com menores riscos e taxas nominais, como as de crédito consignado e de cartões consignados, que avançaram 41,8% e 156,9%, respectivamente, em relação a junho de 2022. O CFO e diretor de Relações com Investidores, Thiago Souza Aor, diz que a estratégia do Agibank é pautada em credit builder, ou seja, a oferta de crédito é aprimorada conforme o relacionamento com o cliente é desenvolvido. "Nos seis primeiros meses de 2023, a concessão de crédito acumulada atingiu R$ 6 bilhões, o que retrata um crescimento de 35% em relação ao mesmo período do ano passado e de 6% versus o primeiro trimestre de 2023", destaca o executivo. O crescimento expressivo também foi acompanhado pela redução dos indicadores de inadimplência - o segundo trimestre deste ano fechou com 4,5% da carteira vencida cima de 90 dias. A instituição também ampliou em 41,6% a carteira de crédito pessoal para clientes correntistas. O banco está ampliando a aposta no uso de inteligência artificial para aumentar a fidelização dos clientes. "Nos últimos meses, a IA nos ajudou a reduzir em 25% a nossa taxa de cancelamentos ao conseguir mapear o comportamento de clientes que estão prestes a sair e personalizar as experiências de atendimento e vendas, correspondendo melhor às necessidades de cada um", explica CEO do Agibank, Glauber Correa.

Mercado Livre abre inscrições para meninas de tech

Iniciativa de gigante do e-commerce já formou 1.329 meninas de sete países

Mercado Livre/Divulgação/JC

O Mercado Livre está com inscrições abertas até 11 de agosto para o Conectadas, curso oferecido em parceria com {reprograma}, voltado a meninas entre 14 e 18 anos. O foco é promover uma imersão digital em temas de tecnologia. O programa é gratuito e conta com 240 vagas. O projeto possui 16 encontros 100% on-line, em que são abordados conteúdos de transformação digital, economia 4.0, sustentabilidade, design da experiência do usuário, análise de dados, desenvolvimento de projetos e negócios digitais, marketing digital e introdução a HTML e CSS. As estudantes são acompanhadas por mentoras do Mercado Livre e da {reprograma} durante o curso, permitindo que se conectem com mulheres que já atuam na área. As inscrições podem ser realizadas por meio do formulário digital - não há necessidade de conhecimento prévio na área. Candidatas de escolas públicas ou bolsistas de particulares têm prioridade e o programa espera ter pelo menos 50% de pretas, pardas e indígenas, além de estimular a participação de jovens mulheres trans e travestis. No Brasil, 150 vagas já foram abertas somente no primeiro semestre. Implementada em 2021 no Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, México e Peru, a iniciativa já formou 1.329 meninas de sete países da América Latina, sendo que 72% delas tinham entre 16 e 18 anos, idade chave para escolher estudos e projetos profissionais.

Nelogica vai capacitar para o mercado financeiro

Workshop presencial acontece no dia 12 de agosto, das 8h às 18h, em Porto Alegre

Nelogica/Divulgação/JC