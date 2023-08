24ª edição da Construsul encerra com mais de R$ 2 bilhões em negócios e 36 mil visitantes

R$ 2 bilhões em negócios. Ao longo dos quatro dias, foram mais de 36 mil visitantes: empresários, expositores, profissionais e interessados nas novidades do segmento.



Segundo Paulo Richter, diretor de relações institucionais da Sul Eventos, empresa que promove a Construsul, os resultados superaram as expectativas. “Foi excelente desde o primeiro dia, corredores cheios até na sexta-feira, que é um dia mais 'light', com menor movimento”, afirmou.



Além disso, ele destacou que o público qualificado trouxe bons negócios aos expositores e que o valor em vendas pode superar R$ 2 bilhões, uma vez que os resultados são contabilizados desde o primeiro dia de feira e continuam até 30 dias após o evento. “O público é bem específico, qualificado, os expositores fizeram e vão fazer muitos negócios. Conversei com alguns expositores e estão muito satisfeitos ”, avaliou.







Neste ano, a feira da construção civil contou com 300 expositores e 20 mil metros quadrados vendidos. O evento também foi marcado pela presença de soluções inovadoras e tecnologia de ponta, como uma impressora 3D gigante que consegue imprimir casas, materiais e até carros. Outro destaque da edição foi o número de estandes com soluções sustentáveis, que visam amenizar os desperdícios da construção civil em toda a cadeia.



Para o próximo ano, o diretor Paulo revelou que 80% da área disponível para os estandes já está ocupada. Em abril do ano que vem, a Construsul também irá lançar sua primeira feira em Balneário Camboriú (SC). “É a primeira edição lá. Tem um mercado pujante, com imóveis de alto padrão”, ponderou.



• LEIA TAMBÉM: Diferentes sotaques e muitos negócios marcam segundo dia da Construsul Depois de um terceiro dia de feira intenso na quinta-feira (3), com a maior movimentação registrada durante o evento, a 24ª edição da Construsul, do setor da construção civil, encerrou, nesta sexta-feira (4), com mais de. Ao longo dos quatro dias, foram mais devisitantes: empresários, expositores, profissionais e interessados nas novidades do segmento.Segundo Paulo Richter, diretor de relações institucionais da Sul Eventos, empresa que promove a Construsul, os resultadosas expectativas. “Foi excelente desde o primeiro dia, corredores cheios até na sexta-feira, que é um dia mais 'light', com menor movimento”, afirmou.Além disso, ele destacou que o público qualificado trouxe bons negócios aos expositores e que o valor em vendas pode superar R$ 2 bilhões, uma vez que os resultados são contabilizados desde o primeiro dia de feira e continuam até. “O público é bem específico, qualificado, os expositores fizeram e vão fazer muitos negócios. Conversei com alguns expositores e estão muito satisfeitos ”, avaliou.Neste ano, a feira da construção civil contou com 300 expositores e 20 mil metros quadrados vendidos. O evento também foi marcado pela presença de soluções inovadoras e tecnologia de ponta, como umaque consegue imprimir casas, materiais e até carros. Outro destaque da edição foi o número de estandes com soluções sustentáveis, que visam amenizar os desperdícios da construção civil em toda a cadeia.Para o próximo ano, o diretor Paulo revelou quepara os estandes já está ocupada. Em abril do ano que vem, a Construsul também irá lançar sua(SC). “É a primeira edição lá. Tem um mercado pujante, com imóveis de alto padrão”, ponderou.

Expositores comemoram sucesso da Construsul





Os números divulgados pela organização da 24ª edição da Construsul se refletem na percepção geral dos expositores presentes durante os quatro dias de evento.



No estande da Pormade Portas, a representante do time de marketing, Franciele Moritz, comemorou a participação na feira. “Teve um volume expressivo de pessoas, gerou um volume bom de negócios, foi uma presença positiva para gente, conseguimos fixar nossa marca na região”, considerou. A empresa já confirmou presença na edição de Camboriú.



No estande da Montana, os dias também foram intensos. “Tivemos lançamentos e descontos especiais, o estande esteve cheio durante todos os dias. A equipe de vendas está feliz, projetamos que os resultados sejam até acima do que esperávamos”, avaliou Michel Sentinelo, do marketing da empresa de madeira e acabamentos.



Na Serraled, os negócios também foram lucrativos. “A clientela é atrativa, considero que, para nós, sempre é lucrativo. É a única feira que a gente faz, já reservamos espaço ano que vem aqui e garantimos em Camboriú”, disse Karyne Vargas, diretora da empresa. Ela destacou o relacionamento com os clientes. “Os clientes fiéis sempre visitam a feira, mostramos pessoalmente nossos lançamentos”, afirmou. Como lançamento, ela destacou a luminária Star, com 120 mil horas de vida útil. “Para iluminação de via pública é a luminária mais eficiente do mercado”, explicou a diretora.