BAT Brasil celebra 120 anos com evento em Cachoerinha

O legado e o futuro da BAT Brasil, ex-Souza Cruz, foram celebrados em um evento realizado em Cachoeirinha, nesta sexta-feira (4). O presidente da companhia, Victor Loria, recebeu autoridades federais e estaduais para um almoço em comemoração aos 120 anos da empresa. O evento ocorreu no Centro de Pesquisa e Inovação BAT Brazil Labs, em Cachoeirinha.

O presidente da companhia abriu a programação destacando o papel da BAT Brasil para a agricultura familiar do País. “Em 1918, foi criado o Sistema Integrado de Produção de Tabaco (SIPT), que viabiliza e facilita o acesso do produtor rural às sementes e aos insumos necessários para o plantio. Temos muito orgulho de sermos os pioneiros neste modelo tão importante para a agricultura familiar brasileira, que começou com a cultura do tabaco, mas que hoje é adotado por diversos outros setores”, disse.



De acordo com Loria, a BAT Brasil possui hoje cerca de 16 mil propriedades produtoras em seu sistema integrado, alcançando mais de 60 mil pessoas. “Nosso sistema é composto cem por cento por agricultura familiar”, ressaltou. “São 120 anos operando no Brasil e temos orgulho de nossa contribuição para a geração de valor compartilhado em toda a cadeia produtiva ao longo deste período”.



O executivo também falou sobre as unidades da empresa no Rio Grande do Sul, onde concentra a maior parte da sua operação no País. Segundo ele, a unidade de processamento de tabaco de Santa Cruz é a maior da companhia, e o Centro de Pesquisa e Inovação de Cachoerinha é o segundo maior laboratório privado em capacidade analítica do Brasil.



Inovação e redução de danos



As autoridades presentes participaram de um tour pelo Centro de Pesquisa e Inovação Brazil Labs. No tour foram apresentados o conceito de redução de danos do tabaco, produtos denominados de novas categorias - que apresentam potencial risco reduzido aos consumidores - além de detalhado o investimento da empresa em ciência e tecnologia que, desde 2018 já supera R$ 10 bilhões.