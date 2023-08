Segundo encontro do Mapa Econômico do RS reúne lideranças em Santa Cruz do Sul

O segundo encontro do Mapa Econômico do RS, promovido pelo Jornal do Comércio, lotou o auditório da Associação de Entidades Empresariais de Santa Cruz do Sul (Assempsc) nesta quinta-feira (3). Os palestrantes Iro Schünke, presidente do Sinditabaco; Eneo Karkuchinski, CEO do grupo Imec, e Flavio Haas, vice-presidente regional da Fiergs, protagonizaram, junto ao editor-chefe do JC, Guilherme Kolling, um debate sobre as oportunidades e os desafios de negócios de Santa Cruz do Sul, região central, Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo, com foco na indústria, na produção de tabaco e no varejo local.

O presidente do Sinditabaco, Iro Schünke, avaliou o setor do tabaco em Santa Cruz do Sul e região. "A produção rende, em média, R$ 2,5 bilhões para os produtores, receita que circula no comércio. Isso gera emprego e renda", ponderou. Ele também destacou a geração de 25 mil empregos e o destaque do tabaco na exportação, que representa 10% do total da exportação gaúcha. "Precisamos divulgar os números positivos do setor, porque muitas notícias são negativas em relação ao produto final, mas temos que lembrar da importância social da cadeia."

No varejo, o CEO do grupo Imec, Eneo Karkuchinski, falou sobre a importância do atendimento personalizado ao cliente e do desenvolvimento dos talentos para continuar expandindo na região. Com mais de 3,2 mil colaboradores e 28 unidades, a empresa aposta no relacionamento. "Nossa relação não é só de compra e venda. No final, é tudo sobre pessoas." Ele também elogiou o evento do Mapa Econômico do RS. "O Mapa é muito importante porque conseguimos colocar todas as entidades para discutir como podemos crescer os municípios e, no fim, como podemos promover crescimento de pessoas", afirmou Karkuchinski.

Na área da indústria, o vice-presidente regional da Fiergs, Flávio Haas, apresentou os principais desafios do setor e enfatizou que "onde a indústria é forte, a economia é forte". Para ele, a região precisa procurar alternativas para o desenvolvimento econômico e não ficar atrelada apenas a um segmento e a discussão promovida pelo Mapa é uma iniciativa importante nesse sentido. "Temos que buscar fomentar outras áreas, como agronegócio, turismo e logística. O tema do desenvolvimento é permanente e nós temos dificuldade em nos unir para buscar, junto ao poder publico, formas de reposição de eventuais perdas."

Educação é um dos principais desafios dos setores da região



Como principais desafios, os palestrantes do segundo encontro do Mapa Econômico do RS citaram a educação, a infraestrutura e a tributação. "O tema do momento é a educação", afirmou Haas. "Precisamos de pessoas qualificadas, precisamos desenvolver pessoas", refletiu Karkuchinski. Para o presidente do Sinditabaco, o maior desafio está na educação básica. "Precisamos melhorar o Ensino Médio, dar uma educação básica para todo mundo", ponderou.

Na abertura do evento, o diretor de operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero, ressaltou a importância do Mapa Econômico do RS, que faz um elo entre a Capital e o interior do RS. "Queremos que a Capital veja o que está acontecendo no interior, queremos promover e ajudar no desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul", discursou.

O editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling reforçou a diversidade da economia da região e o papel do Mapa em fomentar o debate entre os principais entes. "A essência deste evento é ouvi-los. Quem vive na região sabe quais são os desafios e as oportunidades, por isso este evento é tão importante." Além disso, ele destacou que o aprofundamento nos dados econômicos da região traz novas informações que podem ser utilizadas pelos segmentos. "Nossa missão é trazer novos indicadores", disse.



O vice-prefeito de Santa Cruz do Sul, Elstor Desbessell, também presente no evento, considerou que "quando recebemos um evento dessa magnitude, sobe a nossa régua". "Nos sentimos muito lisonjeados de trazer esse debate para Santa Cruz do Sul. Com isso, a cidade consegue buscar espaço para falar da nossa cultura", afirmou.



O caderno do Mapa Econômico do RS com foco na região central, vale do Taquari e Vale do Rio Pardo será publicado no dia 21 de agosto. O próximo evento do Mapa Econômico do RS acontece dia 13 de setembro em Passo Fundo.