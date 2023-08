Mobilidade sustentável e acessibilidade devem ser priorizadas nas cidades, afirma vice-presidente da Sergs

"Vivemos em uma era de rápidas transformações em que a tecnologia tem o poder de moldar o ambiente urbano e melhorar a qualidade de vida de todo os habitantes. Porém, para alcançarmos cidades verdadeiramente inteligentes, devemos priorizar a mobilidade sustentável e a acessibilidade para garantir que nenhum cidadão seja deixado para trás". A avaliação foi feita pelo vice-presidente da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs), Emiliano Duncan Aita, que nesta quinta-feira (3) participou do seminário: "Construindo Cidades Inteligentes e Acessíveis - O papel da mobilidade na inclusão e na qualidade de vida" durante a 24ª Feira Internacional da Construção (Construsul). A edição deste ano do evento termina nesta sexta-feira (4), em Porto Alegre.

Segundo Aita, as cidades inteligentes são aquelas que utilizam a tecnologia para melhorar a infraestrutura, os serviços públicos e qualidade de vida dos seus moradores, e, nesse contexto, a mobilidade urbana desempenha um papel crucial. "A criação de sistemas de transporte eficientes, sustentáveis e integrados é fundamental para reduzir o congestionamento do tráfego, diminuir a poluição do ar e oferecer opções de deslocamento acessíveis a todos", ressaltou.

O professor João Fortini Albano, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), que abordou o tema " Planejamento e Organização do Sistema de Transporte, afirmou que o planejamento do sistema viário inicia na elaboração e revisão do Plano Diretor das cidades. "Não existe ocupação e uso do solo sem transporte. O transporte faz parte de tudo porque o deslocamento é vital e para que a vida aconteça", acrescentou. Segundo Albano, as pessoas querem se deslocar, andar e circular com segurança nas cidades.

O vice-presidente da Sergs disse que a verdadeira excelência em mobilidade urbana inteligente vai além da simples eficiência do sistema de transporte. "A acessibilidade é um pilar fundamental de qualquer cidade inteligente", explica . De acordo com Aita, deve ser garantido que todos os cidadãos, independentemente de suas capacidades físicas, tenham a oportunidade de se deslocar livremente e participar plenamente da vida urbana. "Tudo isso requer a implementação de infraestruturas acessíveis, sistemas de transporte público adaptados, sinalização inclusiva e locais públicos projetados com foco na diversidade das necessidades humanas", comentou.

Segundo Aita, para construir cidades inteligentes verdadeiramente inclusivas, também é preciso abordar as desigualdades sociais e econômicas. "A tecnologia não deve aprofundar as divisões existentes, mas sim servir como uma ferramenta para melhorar a vida de todos". Conforme o vice-presidente da Sergs, isso significa oferecer acesso equitativo aos recursos de mobilidade e garantir que as soluções tecnológicas sejam acessíveis a todas as classes da sociedade.