Empresas do setor de automóveis e construção civil celebram tendência de queda dos juros

Pedro Carrizo, especial para o JC

A redução de meio ponto percentual na taxa Selicé celebrada em consenso por setores da economia que são fortemente impactados pelos juros altos, como o automotivo e o de construção civil. O anúncio feito pelo Copom nesta quarta-feira (2) já está repercutindo em um maior otimismo do mercado, que, e a taxa de juros voltando ao patamar de um dígito a partir de 2024.Já os impactos no cotidiano da população deverão ser sentidos ao desenrolar de novas reduções na Selic, oportunizando financiamentos a taxas mais atrativas o que, subsequentemente, aumenta o consumo das famílias, projetam fontes ouvidas peloSegundo Marcelo Guedes, vice-presidente de Operações da Melnick,. Por isso, a queda da Selic, amplamente aguardada pelo segmento, aliada a tendência de baixa, já deve provocar novos investimentos da construtora ainda neste semestre."Dada a correlação direta do nosso negócio com a taxa de juros, comemoramos muito a redução. Já era esperado, no entanto, que o primeiro movimento seria mais conservador [de 0,5 pontos]. O importante é a percepção do mercado sobre os juros no longo prazo, que já está se refletindo em um maior apetite dos investidores", diz Guedes.Ele explica que a tendência instaurada na quarta-feira é positiva para a receita das construtoras, que demandam capital intensivo para os empreendimentos imobiliários, mas tem um ciclo longo, de cerca de cinco anos, até o retorno desse investimento. “Paralelamente, também é positivo para os compradores de imóveis, que passam a ter financiamento no longo prazo com maior taxa de amortização”.Outro segmento que comemora o reajuste é o de venda de automóveis."Estávamos ansiosos por essa decisão. No entanto, entendo que a magnitude da redução poderia ter sido maior. Mas do ponto de vista prático, o mercado em si não esperava uma redução maior do que meio ponto", analisa Reis.